Το Πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου: Η πολιτικός που αύξησε τις καταθέσεις της κατά 82.000 ευρώ

Τα 59.370,69 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωκοινοβουλίου, τα 18.900,89 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Μέσα σε ένα χρόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατάφερε και αύξησε τα εισοδήματά της κατά 82.000 ευρώ στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 με έτος χρήσης το 2024.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πόθεν έσχες του δήλωσε συνολικό εισόδημα 82.496,89 ευρώ, εκ των οποίων τα 59.370,69 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωκοινοβουλίου, τα 18.900,89 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 86.294,46 ευρώ σε τέσσερις λογαριασμούς με τα περισσότερα να βρίσκονται σε δύο λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς (29.259,31 και 56.261,29 ευρώ), έναν στην Εθνική Τράπεζα (773,86 ευρώ) και έναν στην Optima Bank με μηδενικό υπόλοιπο.

Όλες οι καταθέσεις προέρχονται από εισοδήματα του έτους, έναντι 4.760,15 ευρώ σε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα πέρυσι.

Διαθέτει δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (εφάπαξ Εθνικής), αποτιμώμενα σε 172,76 ευρώ έκαστο, και ένα αυτοκίνητο 1.498 κ.εκ. (πρώτη κυκλοφορία 2007, αγορά 2018 αντί 3.995 ευρώ).

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τ.μ. σε πέμπτο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη, μέσω γονικής παροχής και χωρίς καταβολή τιμήματος. 

Στις δηλώσεις του 2024 (χρήση 2023), πριν την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε δηλώσει εισόδημα μόλις 3.001,68 ευρώ αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

