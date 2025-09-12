Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για τον 52χρονο που τον απειλούσε με αναρτήσεις: «Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου»

Η ανάρτηση του υπουργού υγείας για τον άνδρα που τον απειλούσε διαδικτυακά
Άδωνις Γεωργιάδης
Photo / Eurokinissi

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υπέβαλε μήνυση σε έναν 52χρονο για διαδικτυακές απειλές.

Ο 52χρονος, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για απειλές και εξύβριση έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη καθώς ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε μια σειρά από αναρτήσεις μέσω Facebook σε βάρος πολιτικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει.

Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε. Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω.

Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους», ανέφερε ο υπουργός υγείας σε ανάρτησή του στο X.

 

Ο άνδρας, μένει σε χωριό κοντά στη Νάουσα Ημαθίας και εργάζεται ως μηχανικός σε εργοστάσιο.

Ο 52χρονος, που εκτόξευσε απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, έχει δύο παιδιά και όλα δείχνουν πως δεν έχει ποινικό μητρώο, ενώ δεν φαίνεται να συμμετείχε σε πολιτικές κινητοποιήσεις.

Από το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνεται πως είχε κάνει επιθετικά σχόλια και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα κι άλλων κομμάτων, όχι μόνο της κυβέρνησης

