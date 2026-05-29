Ο Πολάκης δηλώνει ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Προς νέα μετωπική με Φάμελλο

Ο διαγραφείς από την ΚΟ δηλώνει «μέλος ΠΓ και ΚΕ», ενώ η Κουμουνδούρου κινείται σε νέο κύκλο εσωστρέφειας με φόντο τις αποφάσεις Φάμελλου και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα
Πολάκης και Φάμελλος
Οι Παύλος Πολάκης και Σωκράτης Φάμελλος (Φωτογραφία αρχείου: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
Νέο μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς τον Σωκράτη Φάμελλο, έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου 2026. Η παρέμβασή του βουλευτή Χανίων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, τόσο μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και λόγω της ανακοίνωσης του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης, παρά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να τον θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επιμένει να δηλώνει παρών στον ΣΥΡΙΖΑ και να υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Με τον Αλέξη Τσίπρα να κυριαρχεί στο φόντο των εσωκομματικών εξελίξεων και γενικότερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η ανάρτηση του βουλευτή Χανίων λειτουργεί ως νέα υπενθύμιση ότι η κρίση στην Κουμουνδούρου δεν έχει κλείσει.

«Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε», έγραψε ο Παύλος Πολάκης στα social media, απαντώντας στις συζητήσεις για το αν θα παραστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην ίδια ανάρτηση, υποστηρίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης». Πρόκειται για ευθεία βολή προς την ηγεσία, καθώς δεν περιορίζεται σε μια δήλωση παρουσίας, αλλά θέτει ζήτημα πολιτικής πορείας και εσωκομματικής ανασύνταξης. «Αυτό θα προσπαθήσουμε. Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι», προσθέτει.  

 

Την ίδια ώρα, με τον πλέον επίσημο τρόπο και διά στόματος Σωκράτη Φάμελλου, κατέστη σαφές ότι η πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει κλειστή για τον Παύλο Πολάκη το επόμενο Σάββατο (06.06.2026). «Με βάση την απόφαση του Συνεδρίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι μέλος της Κ.Ο., δεν ικανοποιείται η απόφαση του Συνεδρίου», ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

 

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Χανίων, έχει τονίσει επανειλημμένως πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αφορμή για τη διαγραφή του από την ΚΟ ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με αιχμές κατά της ηγεσίας, στην οποία έγραφε, μεταξύ άλλων, «τι υπηρετείς με την αφωνία;». Η φράση αυτή ερμηνεύθηκε ως ευθεία πρόκληση προς τον Σωκράτη Φάμελλο, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στη δημοσκοπική καθίζηση, τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και την πολιτική επανεμφάνιση Τσίπρα.

