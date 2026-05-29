Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για το μεταναστευτικό: «Υποκρισία να ψηφίζεις στις Βρυξέλλες και να λες όχι εδώ»

Με μετωπική επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και αιχμές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άνοιξε ο Θάνος Πλεύρης την παρουσίαση του νέου Συμφώνου για το μεταναστευτικό στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Παρασκευή (29.05.2026). Ο υπουργός Μετανάστευσης υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι «όπου υπάρχει ευελιξία, πάμε στο πιο αυστηρό».

Ο Θάνος Πλεύρης έθεσε από την αρχή το μεταναστευτικό σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και συνολικά την αντιπολίτευση, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τη σημερινή κυβερνητική πολιτική με τη διαχείριση του 2015. Η συνεδρίαση εξελίχθηκε γρήγορα σε υψηλών τόνων αντιπαράθεση, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να μιλά για «υποκρισία» και για πολιτικές που, όπως είπε, μετέτρεψαν το Λιμενικό σε «ταξί».

Αρχικά, ο Θάνος Πλεύρης έστρεψε τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αρνητική στάση του Παύλου Χρηστίδη στο νομοσχέδιο. «Αν δεν είχαν ψηφίσει οι σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα είχε περάσει το Σύμφωνο», είπε, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για διπλή στάση. «Να ψηφίζεις υπέρ στις Βρυξέλλες και να λες δεν το ψηφίζω εδώ, αυτό είναι υποκρισία», πρόσθεσε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές του 2015, υποστηρίζοντας ότι 900.000 μετανάστες είχαν καταγραφεί, ενώ άλλοι 600.000 πέρασαν χωρίς καταγραφή. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας: «Κανένας, ούτε ένας δεν πέρασε χωρίς να καταγραφεί». Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε δηκτικά: «Πώς τους κατέγραφαν; Σε ένα κομμάτι χαρτί».

Επιμένοντας στην κριτική του για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός έκανε λόγο για χειρόγραφες καταγραφές «την εποχή που ο αρχηγός σας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και η υπουργός σας ότι οι μετανάστες λιάζονταν και εξαφανίζονταν». Όπως είπε, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν «να κλείσουν τα σύνορα στην Ειδομένη».

«Αυτή ήταν η ανθρωπιστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση παρέδωσε «24.000 άτομα στη Μόρια», ενώ σήμερα στη Λέσβο βρίσκονται «κάτω από 1.000». Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο πρόσθεσε: «Όσοι έχουν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ σε μία χρονιά, δεν έχουν μπει αθροιστικά».

Η αντιπαράθεση με τον Θοδωρή Δρίτσα πήρε προσωπικά χαρακτηριστικά, όταν ο βουλευτής χτύπησε τα χέρια του στο έδρανο. «Χτυπηθείτε όσο θέλετε», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τάσο Μπαρτζώκα, να παρεμβαίνει λέγοντας: «Να τα κάνετε αλλού αυτά. Δεν διακόπτει κανένας άλλος, εκτός από εσάς. Αυτό που κάνετε δεν είναι δημοκρατικό».

Η σύγκρουση συνεχίστηκε με αναφορές στην τότε υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, αλλά και με σκωπτικά σχόλια για τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα ασχοληθώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ασχολούμαστε με το ΕΛΑΣ, πώς το λέτε, την ΕΛΑΣ», είπε ο Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας ειρωνικά το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

Σε άλλο σημείο, απαντώντας στις συνεχείς διακοπές, ο υπουργός σχολίασε: «Ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα με διέκοπτε τόσο», προκαλώντας την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος ζήτησε «αυτά να λείπουν».

Πλεύρης για νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Ο πραγματικά δικαιούχος ασύλου δεν χάνει τα δικαιώματά του

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε το βασικό πλαίσιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει την αυστηρότερη δυνατή εφαρμογή όπου το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφήνει περιθώρια ευελιξίας. «Το ήθελα πιο σκληρό», ανέφερε, για να συμπληρώσει: «Όπου υπάρχει ευελιξία, πάμε στο πιο αυστηρό. Είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης».

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε, όσοι φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς προσφυγικό προφίλ και προέρχονται από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν θα τίθενται σε κράτηση έως 12 εβδομάδες. Το αίτημά τους θα εξετάζεται ταχύτερα και, σε περίπτωση απόρριψης, θα ακολουθεί απέλαση.

Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στο ζήτημα των ασφαλών τρίτων χωρών και στο σχέδιο δημιουργίας κέντρων κράτησης εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, σημειώνοντας ότι πέντε κράτη έχουν ήδη συμφωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως εκτίμησε, τέτοιες δομές θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, καθώς κάποιος χωρίς δικαίωμα ασύλου «θα προτιμήσει να πάει πίσω στη χώρα του».

Διαφορετική μεταχείριση, όπως διευκρίνισε, θα έχουν όσοι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ. Αυτοί θα οδηγούνται σε ανοιχτές δομές και θα υποβάλλουν αίτηση ασύλου. Εφόσον το αίτημά τους γίνει δεκτό, θα αποκτούν τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. «Το πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό, όμως αυτός που είναι πραγματικά δικαιούχος ασύλου δεν χάνει τίποτα από τα δικαιώματά του», κατέληξε.