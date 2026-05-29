Πολιτική

Εξώδικο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή από την RealPolls μετά τα περί μαϊμούς – δημοσκόπησης

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απαντά στην εταιρεία ερευνών, δηλώνοντας ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος»
Παναγιώτης Δουδωνής, ΠΑΣΟΚ
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ, διά του Παναγιώτη Δουδωνή, στη νέα αντιπαράθεση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και τη Real Polls. Ο βουλευτής Επικρατείας γνωστοποίησε την Παρασκευή (29.05.2026) ότι η εταιρεία τού απέστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, «δήλωση μετανοίας».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, σε ανάρτησή του στα social media, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τη Real Polls για τις δημοσκοπήσεις, απαντώντας σε υψηλούς τόνους: «Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά».

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα κίνητρα και τις επιδιώξεις που, όπως υπονοεί, βρίσκονται πίσω από την αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», συνδέοντας τη στάση του τόσο με την επιστημονική του ιδιότητα όσο και με τους πολίτες που τον στηρίζουν.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε».

 

Τι έχει προηγηθεί

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Real Polls κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, στον απόηχο των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν τη δυναμική της νεοσύστατης ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης» από «συγκεκριμένα συστήματα», υποστηρίζοντας ότι μετρήσεις που εμφανίζουν την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη από την επίσημη ίδρυση του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας «χειραγωγούμενες δημοσκοπήσεις» και επισημαίνοντας τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Παράλληλα, έθεσε στο στόχαστρο τη Real Polls, η οποία σε πρόσφατη μέτρησή της εμφάνισε την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη, ενώ έκανε αναφορά και στη σχέση στελεχών της εταιρείας με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Τοποθετούμενος για το ίδιο θέμα ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, έκανε λόγο για «μαϊμού – δημοσκόπηση». «Είναι προφανές ότι εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας εκεί που δεν είναι για να επηρεαστούν οι πολίτες που απαντούν τώρα για τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι: «αποκλειστικός στόχος αυτής της μέτρησης είναι να νοθεύσει το δημοσκοπικό αποτύπωμα».

Η απάντηση της Real Polls

Από την πλευρά της, η Real Polls απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας απόπειρα συνολικής αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», ενώ τόνισε ότι δεν συμμετέχει σε «πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια». Όπως σημείωσε, παρεμβαίνει δημόσια «για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα» απέναντι σε έναν λόγο που, κατά την άποψή της, «υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης».

«Δεν μας αφορούν πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων μετρήσεών της και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
144
119
72
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»
Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis προειδοποιεί ότι ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας που απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες» και «στρατηγικά μυαλά», την ώρα που η αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις οξύνεται
Στράτος Φαναράς
ΕΛΑΣ κατά Πιερρακάκη για την «ψηφιακή κυριαρχία»: Αιχμές για Predator, αναθέσεις και εξάρτηση από τεχνολογικούς κολοσσούς
Με εκτενή ανάρτηση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αδιαφάνεια, τεχνολογική εξάρτηση και ελλιπή προστασία προσωπικών δεδομένων
Αλέξης Τσίπρας
Ο Πολάκης δηλώνει ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Προς νέα μετωπική με Φάμελλο
Ο διαγραφείς από την ΚΟ δηλώνει «μέλος ΠΓ και ΚΕ», ενώ η Κουμουνδούρου κινείται σε νέο κύκλο εσωστρέφειας με φόντο τις αποφάσεις Φάμελλου και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα
Πολάκης και Φάμελλος
Πυρηνική ενέργεια: Η Ελλάδα βάζει τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα, οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ από το 2027 ξεκινά μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πυρηνική τεχνολογία
Πυρηνική ενέργεια
Σφοδρά πυρά Πλεύρη κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για το μεταναστευτικό: «Υποκρισία να ψηφίζεις στις Βρυξέλλες και να λες όχι εδώ»
Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή με την αντιπολίτευση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης - Αιχμές για το 2015, τη Μόρια και την «ΕΛΑΣ» του πρώην πρωθυπουργού
Θάνος Πλεύρης
Κωνσταντίνος Τασούλας στη Σούδα: Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι υπό την προστασία των ανδρών και των γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην 340 και 343 Μοίρα της 115 Πτέρυγας Μάχης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στη Σούδα
Newsit logo
Newsit logo