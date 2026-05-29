Εξώδικο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή από την RealPolls μετά τα περί μαϊμούς – δημοσκόπησης

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ, διά του Παναγιώτη Δουδωνή, στη νέα αντιπαράθεση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και τη Real Polls. Ο βουλευτής Επικρατείας γνωστοποίησε την Παρασκευή (29.05.2026) ότι η εταιρεία τού απέστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, «δήλωση μετανοίας».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, σε ανάρτησή του στα social media, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τη Real Polls για τις δημοσκοπήσεις, απαντώντας σε υψηλούς τόνους: «Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα κίνητρα και τις επιδιώξεις που, όπως υπονοεί, βρίσκονται πίσω από την αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», συνδέοντας τη στάση του τόσο με την επιστημονική του ιδιότητα όσο και με τους πολίτες που τον στηρίζουν.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι έχει προηγηθεί

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Real Polls κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, στον απόηχο των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν τη δυναμική της νεοσύστατης ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης» από «συγκεκριμένα συστήματα», υποστηρίζοντας ότι μετρήσεις που εμφανίζουν την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη από την επίσημη ίδρυση του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας «χειραγωγούμενες δημοσκοπήσεις» και επισημαίνοντας τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Παράλληλα, έθεσε στο στόχαστρο τη Real Polls, η οποία σε πρόσφατη μέτρησή της εμφάνισε την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη, ενώ έκανε αναφορά και στη σχέση στελεχών της εταιρείας με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Τοποθετούμενος για το ίδιο θέμα ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, έκανε λόγο για «μαϊμού – δημοσκόπηση». «Είναι προφανές ότι εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας εκεί που δεν είναι για να επηρεαστούν οι πολίτες που απαντούν τώρα για τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι: «αποκλειστικός στόχος αυτής της μέτρησης είναι να νοθεύσει το δημοσκοπικό αποτύπωμα».

Η απάντηση της Real Polls

Από την πλευρά της, η Real Polls απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας απόπειρα συνολικής αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», ενώ τόνισε ότι δεν συμμετέχει σε «πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια». Όπως σημείωσε, παρεμβαίνει δημόσια «για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα» απέναντι σε έναν λόγο που, κατά την άποψή της, «υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης».

«Δεν μας αφορούν πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων μετρήσεών της και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.