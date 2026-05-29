Κωνσταντίνος Τασούλας στη Σούδα: Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι υπό την προστασία των ανδρών και των γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Την 115η Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση της Σούδας επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, το πρωί της Παρασκευής (29.5.26).

Στην αεροπορική βάση της Σούδας τον Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο διοικητής της Μονάδας, ταξίαρχος Αθανάσιος Παπαμανώλης, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την αποστολή, το επιχειρησιακό έργο και τις δυνατότητες της Μονάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στην 340 και 343 Μοίρα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, καθώς και με το προσωπικό των ετοιμοτήτων που ήταν σε επιφυλακή, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ετοιμότητας που επιδεικνύουν στην εκτέλεση της αποστολής τους.

Αφού παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη από την ομάδα «ΖΕΥΣ», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την πολύτιμη προσφορά προς την πατρίδα των ανδρών και γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας και τόνισε: «Η ευημερία της χώρας δεν είναι μόνο ένα άθροισμα πολιτικών, δεν είναι μόνο ένα άθροισμα οικονομικών σχεδίων, δεν είναι μόνο ένα άθροισμα στόχων. Η ευημερία της χώρας είναι κυρίως αποτέλεσμα του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μας παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Και εδώ είναι το πεδίο όπου πραγματοποιείται αυτή η ασφάλεια και η προστασία».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρισκόμαστε στον χώρο ετοιμότητας απογείωσης στα Χανιά της Κρήτης, στη Σούδα, στην 115 Πτέρυγα Μάχης. Η 115 Πτέρυγα Μάχης είναι στρατηγικής σημασίας λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και της ιστορίας της. Είναι από τις πιο ετοιμοπόλεμες και πιο κρίσιμες μονάδες της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Εδώ οι λέξεις έχουν τη βαρύτητα και την απόλυτη σημασία τους. Η Πολεμική μας Αεροπορία, τα στελέχη της 115 Πτέρυγας Μάχης εκπαιδεύονται και είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα απογείωσης. Αυτή η ετοιμότητα δεν υπάρχει για λόγους εκπαίδευσης ή για λόγους συνήθειας ή για λόγους τηρήσεως ενός πρωτοκόλλου.

Αυτή η ετοιμότητα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες μας. Έχει να κάνει με το επάγγελμά μας, ακόμη και με την ελεύθερη ώρα μας. Όλες οι δραστηριότητες των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων είναι υπό την προστασία και υπό τη φύλαξη αυτής της ετοιμότητας.

Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι υπό την προστασία των ανδρών και των γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αυτής της πολύτιμης προσφοράς, αυτού του σπάνιου ταλαντούχου σχηματισμού, που μας έχει εξασφαλίσει με το φιλότιμο και την εκπαίδευσή του όλα εκείνα τα εχέγγυα για την ιδιωτική μας ζωή, για τις ιδιωτικές μας προοπτικές, για την καθημερινότητά μας. Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος είναι σε πολύ καλά χέρια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν και καθημερινά επιτελούν το καθήκον τους ανταποκρινόμενες στην εμπιστοσύνη και δικαιώνουν το υστέρημα του ελληνικού λαού, ο οποίος τις αγκαλιάζει και τις εκτιμά.

Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, τα στελέχη της, τους άνδρες και τις γυναίκες, οι οποίοι μας εξασφαλίζουν αυτήν την ανεκτίμητη προστασία.

Η ευημερία της χώρας δεν είναι μόνο ένα άθροισμα πολιτικών, δεν είναι μόνο ένα άθροισμα οικονομικών σχεδίων, δεν είναι μόνο ένα άθροισμα στόχων. Η ευημερία της χώρας είναι κυρίως αποτέλεσμα του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μας παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Και εδώ είναι το πεδίο όπου πραγματοποιείται αυτή η ασφάλεια και η προστασία.

Και πάλι συγχαρητήρια στην Πολεμική μας Αεροπορία, στα στελέχη της, που καθημερινά, ετοιμοπόλεμα, με φιλότιμο και υπερηφάνεια, υπερασπίζουν την Ελλάδα».