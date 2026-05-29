Πυρηνική ενέργεια: Η Ελλάδα βάζει τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα, οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Τα πρώτα θεσμικά και επιστημονικά βήματα για την πυρηνική ενέργεια επιχειρεί να χαράξει η Ελλάδα, χωρίς ακόμη να λαμβάνει απόφαση για εγκατάσταση μονάδας, αλλά με στόχο να μη βρεθεί απροετοίμαστη εάν οι τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες ωριμάσουν. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, προχωρά στη θέσπιση μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και θα εισηγείται μελλοντικά αν και πότε θα μπορούσε η χώρα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Νίκος Τσάφος, μιλώντας την Παρασκευή (29.05.2026) στην εκδήλωση «Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας», κατέστησε σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί άμεση κυβερνητική απόφαση, αλλά πεδίο προετοιμασίας για το μέλλον. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως είπε, θέλει να «βάλει τα θεμέλια», ώστε η χώρα να μπορεί να δράσει γρήγορα όταν οι τεχνολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.

«Σήμερα το εγχείρημα είναι δύσκολο. Υπάρχουν καθυστερήσεις και υψηλό κόστος», ανέφερε ο υφυπουργός, περιγράφοντας με ρεαλισμό τα εμπόδια που εξακολουθούν να συνοδεύουν την πυρηνική τεχνολογία. Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός συζήτησης, τη στιγμή που διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται νέα στροφή προς την πυρηνική ενέργεια.

«Θέλουμε να βάλουμε τα θεμέλια, ώστε όταν ωριμάσουν οι τεχνολογικές συνθήκες να μη χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν», σημείωσε ο Νίκος Τσάφος. Όπως εξήγησε, ο στόχος είναι η χώρα να παρακολουθεί συστηματικά την τεχνολογία και να είναι έτοιμη να καλύψει το κενό «πολύ πιο γρήγορα», εφόσον στο μέλλον κριθεί ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να ενταχθεί στον ελληνικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε τέτοια επιλογή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς κοινωνική συναίνεση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να βάλει σαφή όρια στη συζήτηση, τονίζοντας ότι η προετοιμασία δεν ισοδυναμεί με ειλημμένη απόφαση, αλλά με θεσμική ωρίμανση ενός πλαισίου που σήμερα παραμένει ελλιπές.

Η δεύτερη πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε αφορά την εκπαίδευση και την ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα. Ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ανακοίνωσε ότι από το 2027 θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για θέματα πυρηνικής τεχνολογίας.

Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως επισημάνθηκε, η χώρα δεν μπορεί να συζητά σοβαρά για πυρηνική τεχνολογία χωρίς εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης χαρακτήρισε την ανασυγκρότηση των επιστημονικών δυνατοτήτων στον τομέα βασική προτεραιότητα, δείχνοντας ότι το πρώτο πεδίο προετοιμασίας δεν είναι οι μονάδες, αλλά οι άνθρωποι που θα μπορούν να αξιολογήσουν, να ελέγξουν και να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Στην ίδια γραμμή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Χρήστος Χουσιάδας, υπογράμμισε την ανάγκη στελέχωσης της Επιτροπής, εφόσον η χώρα κινηθεί προς την κατεύθυνση της πυρηνικής τεχνολογίας. Το μήνυμα ήταν σαφές: πριν από οποιαδήποτε μεγάλη ενεργειακή απόφαση, απαιτείται ισχυρή ρυθμιστική και επιστημονική υποδομή.

Από την πλευρά της, η Αναστασία Μακρή, της εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας, έγκαιρης γνωστοποίησης, μεταφοράς και διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και αποβλήτων.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο κενό: δεν υπάρχει ακόμη ειδικό πλαίσιο για την αδειοδότηση, τη χωροθέτηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία πυρηνικών μονάδων. Πρόκειται για το θεσμικό πεδίο που θα πρέπει να διαμορφωθεί μόνο εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος.