Κακλαμάνης σε Ανδρουλάκη για υποκλοπές και τα περί «θεσμικής εκτροπής»: «Ό,τι είναι να ειπωθεί θα ειπωθεί στην Ολομέλεια»

Πιερρακάκης, Ανδρουλάκης, Κακλαμάνης
Οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Νικήτας Κακλαμάνης (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
Απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και το ενδεχόμενο να απαιτηθούν 151 ψήφοι –και όχι 120– για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής έδωσαν κύκλοι του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μετά τις αιχμές που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περί πιθανής «θεσμικής εκτροπής».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας την Παρασκευή (08.05.2026) στο συνέδριο της «Ημερησίας», κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να μη συναινέσει σε μια διαδικασία που, όπως υποστήριξε, θα άλλαζε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε θεσμικό ολίσθημα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις επικρίσεις περί «δικαστικοποίησης» της Βουλής, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που διαβίβασε στη Βουλή τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κύκλοι του Νικήτα Κακλαμάνη ανέφεραν ότι πάγια τακτική του προέδρου της Βουλής είναι να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, «σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης». 

«Ό,τι είναι να ειπωθεί θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο», σημείωναν οι ίδιοι κύκλοι, παραπέμποντας τη θεσμική απάντηση στην κοινοβουλευτική διαδικασία.

