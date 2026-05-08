Ο Νίκος Ανδρουλάκης με Metallica στο TikTok: «4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται»

Υπό τους ήχους του Enter Sandman, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρόταση για την 4ήμερη εργασία, με αιχμές για burnout, παραγωγικότητα και brain drain
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: video grab / TikTok / nikos.androulakis)
Με Metallica και σύνθημα «Κι όμως γίνεται», ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να παρουσιάσει μέσω TikTok την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας, σε ένα βίντεο με σαφώς πιο χαλαρή –και περιπαικτική– διάθεση.

Υπό τους ήχους του Enter Sandman, σε μια επιλογή που μάλλον δεν ήταν άσχετη με την αυριανή (09.05.2026) συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Nίκος Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα: «Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;», ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα εργασιακό μοντέλο που, όπως υποστηρίζει, «λένε ότι δεν γίνεται – κι όμως γίνεται».

Στο βίντεο, ο Νίκος Ανδρουλάκης διευκρινίζει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά «το μανάβικο, ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς», αλλά την πιλοτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και σε θέσεις έντασης διανοίας, όπως προγραμματιστές, λογιστές, διοικητικές υπηρεσίες, HR, marketeers, data analysts και μελετητικά γραφεία.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά, συνδέοντας την πρόταση με την ανάγκη να διαμορφωθεί μια Ελλάδα που «κρατά τους νέους της εδώ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το 92% των εταιρειών που υιοθέτησαν την 4ήμερη εργασία τη διατήρησαν, ενώ στην Πορτογαλία η απόδοση αυξήθηκε κατά 85% και η εργασιακή κόπωση μειώθηκε κατά 23%. 
 
 

