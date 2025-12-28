Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης εναντίον Διεθνούς Αμνηστίας και Χάγης: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα όργανα»

«Δίδυμα» πυρά εξαπέλυσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης για τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που, όπως λένε οι δύο υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, δυσχεραίνουν την προστασία των συνόρων και τις απελάσεις.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης άσκησαν σκληρή κριτική συγκεκριμένα στη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάνοντας λόγο μέσω Χ (πρώην Twitter) για όργανα με αντιδυτικό και αριστεροκρατούμενο προσανατολισμό, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία χαρακτήρισε τη Διεθνή Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης ως «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα», σημειώνοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία».

Τη θέση αυτή έσπευσε να υποστηρίξει ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι ανοίγει μία αναγκαία συζήτηση για τον ρόλο και τη λειτουργία διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο υπουργός Υγείας, σε συζήτηση στο X είχε σχολιάσει ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα!» και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε από τη δική του πλευρά στο Χ ότι η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων έχει επηρεαστεί από μία πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις τους να μην στηρίζονται τόσο στις διεθνείς συμβάσεις, όσο στον τρόπο ερμηνείας τους.

Όπως επισήμανε, αυτή η ερμηνεία είναι συχνά αντιευρωπαϊκή, αντιδυτική και φιλομεταναστευτική, με αποστροφή προς οτιδήποτε συνδέεται με τον δυτικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δυσκολεύουν τις απελάσεις, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτουν την έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών και αμφισβητούν το δικαίωμα των κρατών να φυλάσσουν αποτελεσματικά τα σύνορά τους. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για επιλογές που έρχονται σε σύγκρουση με τη βούληση των ευρωπαϊκών λαών και των κυβερνήσεων που εκλέγονται δημοκρατικά.

Ο @AdonisGeorgiadi ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια. Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής… https://t.co/kizl0K7EPs — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 28, 2025

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν τον απασχολεί η κριτική που δέχονται νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει υποστηρίξει, όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής και η επιτάχυνση των απελάσεων. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, η αρνητική στάση αυτών των οργάνων συχνά επιβεβαιώνει, κατά την άποψή του, την ορθότητα των επιλογών και την ανάγκη για ακόμη αυστηρότερα μέτρα αποτροπής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στάση διεθνών οργανισμών απέναντι στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι σε περιπτώσεις τρομοκρατίας επέδειξαν υπέρμετρη ευαισθησία προς τους θύτες και όχι προς τα θύματα, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει μια γενικότερη ιδεολογική προκατάληψη.

Ο υπουργός κατέληξε ότι, παρότι οι αποφάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων αξιολογούνται στο πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας θεσμός δεν είναι υπεράνω κριτικής και η δημόσια συζήτηση για τον ρόλο τους είναι προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και του δυτικού κόσμου.