Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Στήριξη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στην Ελλάδα μετά την ενημέρωση Γεραπετρίτη

Τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ ενημέρωσε σήμερα, Δευτέρα (11.05.2026) ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε ανοικτά της Λευκάδας, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του Γιώργου Γεραπετρίτη εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για την υπόθεση με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοικτά της Λευκάδας, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι διατυπώθηκε και στήριξη προς την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα το περιστατικό «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», σημειώνοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από το Γενικό Επιτελείο. Όπως ανέφερε, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ιδίως προς την πλευρά της ελληνικής επικράτειας. Έκανε λόγο για «τεράστιο κίνδυνο» ως προς την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

«Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας από ψαρά ανοικτά της Λευκάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις των ειδικών, επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, καθώς και κεραία για την εξ αποστάσεως πλοήγησή του μέσω δορυφόρου.





