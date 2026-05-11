Πόθεν έσχες: Ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη ξέχασε να δηλώσει καταθέσεις ενός εκατομμυρίου στο εξωτερικό

«Ξεχασιάρης» αποδείχθηκε ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς στο πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το 2025, χρήση 2024, δεν συμπεριλήφθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό.

Η παράλειψη αφορά καταθέσεις που, με βάση τις δηλώσεις προηγούμενων ετών, ανεβάζουν το συνολικό ποσό σε 1.076.358 ευρώ. Στο φετινό πόθεν έσχες, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζει εισοδήματα 58.042,01 ευρώ. Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τη μη αναγραφή των λογαριασμών του εξωτερικού σε αμέλεια του λογιστή του.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αθανάσιο Μπούρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει ότι διαπίστωσε «με έκπληξη» τη μη συμπερίληψη των λογαριασμών του στο εξωτερικό, αποδίδοντας την παράλειψη σε «προφανή αμέλεια» του λογιστή του.

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί «δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία», επιχειρώντας να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αλλά για τυπική παράλειψη στη φετινή υποβολή.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνει ότι τα στοιχεία των λογαριασμών του εξωτερικού «δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής», σημείο στο οποίο, όπως αναφέρει, «εντοπίζεται η παράλειψη» του λογιστή του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώνει επίσης την Επιτροπή ότι θα προχωρήσει «άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες» για τη συμπλήρωση των στοιχείων που δεν περιλήφθηκαν στη δήλωση.

«Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πόθεν έσχες: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών

Το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων 2025 (χρήσης 2024).

Πρόκειται για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, ήτοι περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της Βουλής, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη

«Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης»