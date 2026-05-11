Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προήδρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (11.05.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών προς τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το θέμα αυτό αναμένεται αναλυτική ενημέρωση αύριο, Τρίτη (12.05.2026), από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς, όπως σημειώθηκε, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων. Παρά τη θετική εικόνα, επισημάνθηκε ότι παραμένει απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της πορείας προς την εκρίζωση της νόσου.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίστηκε ότι η στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων.

Στη σύσκεψη εξετάστηκε και η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο μέσω άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων όσο και μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο, με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην τοπική οικονομία.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.



