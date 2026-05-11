Σφοδρή κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την «ανικανότητα Ανδρουλάκη» με φόντο την επιστροφή Τσίπρα

Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν οι δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο τα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι, στο όνομα της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να αντιπολιτεύεται την αξιωματική αντιπολίτευση αντί για την κυβέρνηση. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «πρωτοφανή επίθεση» στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο κόμμα, σχολιάζοντας πως, «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Ζαχαριάδης, σήμερα, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα Παραπολιτικά», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονάς τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση».

«Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι «όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη». «Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανεπάρκειας Ανδρουλάκη

Είχε προηγηθεί το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) η τοποθέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, όπου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, πρέπει να υπάρξει «μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με καθοριστικό τον ρόλο του» πρώην πρωθυπουργού.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο στον προοδευτικό χώρο, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «ανεπαρκή» ως προς την προσπάθεια ενοποίησης της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Απαντώντας στη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά ότι σε περίπτωση δεύτερης κάλπης «το ΠΑΣΟΚ θα συντρίψει τη ΝΔ», ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε για «δήλωση μιζέριας και ηττοπάθειας».

«Μια άποψη ότι τα κόμματα, σε αυτή την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας, δεν πάνε να νικήσουν αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ηττοπάθειας», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την κριτική ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί «βολική αντιπολίτευση», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ «κάνει αυτοκριτική».

«Εδώ και δύο χρόνια ο κ. Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελλος, αλλά κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κ. Ανδρουλάκης», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης άφησε, δε, αιχμές για τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι «αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα, σε αυτή τη φάση κάνει πολύ μεγάλο λάθος».