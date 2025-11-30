Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η «Ρώμη» είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την «Ιθάκη»

«Η "Ρώμη" είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο διότι η "Ιθάκη" μιλάει για το πώς κατέστρεψε κάποιος μία χώρα, η "Ρώμη" για το πώς φτιάχτηκε μια αυτοκρατορία»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην παρουσίαση του βιβλίου του / ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklik/EUROKINISSΙ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον Αλέξη Τσίπρα, για τη διαφήμιση, που όπως είπε, του έκανε για το νέο του βιβλίο «Ρώμη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (29.11.25) σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» το νέο του βιβλίο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά», είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤNews.

«Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή», εξήγησε.

«Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του “Ρώμη”», ανέφερε.

«Η Ρώμη είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”»

 

«Τις τελευταίες μέρες μονοπώλησε την επικαιρότητα η “Ιθάκη” του κ. Τσίπρα. Σας διαβεβαιώ η “Ρώμη” είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο διότι η “Ιθάκη” μιλάει για το πώς κατέστρεψε κάποιος μία χώρα, η “Ρώμη” για το πώς φτιάχτηκε μια αυτοκρατορία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την παρουσίαση του βιβλίου του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
75
65
64
58
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Marc: Στο 31% η ΝΔ με σταθερά διψήφια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και διατηρεί προβάδισμα 23,4 μονάδων έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη
Κάλπη στις εκλογές 30
Η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχτηκε φραστική επίθεση στην Πάτρα: «Να φύγετε δολοφόνοι»
Διαδηλωτές σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, φώναζαν και αποκαλούσαν «δολοφόνο» την βουλευτή της ΝΔ, λέγοντάς της να φύγει από την πλατεία Γεωργίου Α΄
Η Χριστίνα Αλεξοπούλου
98
Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες στην Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – «Ο Θεός να ευλογεί όσους υπηρετούν»
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο που είχε με τους πεζοναύτες που υπηρετούν στην αμερικανική πρεσβεία την Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ 7
Στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης την Κυριακή για προέλκυση επενδύσεων: Θα παρουσιάσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
Θα αναφερθεί επίσης στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 7
Newsit logo
Newsit logo