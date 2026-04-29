Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Η Πλεύση Ελευθερίας συνυπογράφει πρόταση για εξεταστική επιτροπή

Υπέρ της κατάθεσης πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών τάσσεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα τη συνυπογράψει και θα στηρίξει κάθε κοινή πρωτοβουλία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζει ότι το κόμμα της «αυτονοήτως θα συνυπογράψει» πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις «υποκλοπές – παρακολουθήσεις», ενώ δηλώνει έτοιμη να συμπράξει «με όλες της τις δυνάμεις» σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο για ανάγκη «διαλεύκανσης της αλήθειας», «πλήρους διερεύνησης» και λογοδοσίας των υπαιτίων, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σκάνδαλο – έγκλημα» και «Ελληνικό Watergate».

Στην ανάρτησή της, υποστηρίζει ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει κινηθεί σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση από την είσοδό της στη Βουλή, αναφερόμενη στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του 2024 και του 2025, όταν, όπως σημειώνει, υπήρξαν απόπειρες «κουκουλώματος» της υπόθεσης και νέες αποκαλύψεις για τη συνέχιση των παρακολουθήσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει ακόμη ότι και το 2026, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα προς τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης για κοινή δράση.

Σε υψηλούς τόνους, καταγγέλλει ότι επιχειρείται εκ νέου η αρχειοθέτηση μέσα από «επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες» μιας υπόθεσης που, όπως λέει, παραμένει «ορθάνοιχτη» και συνιστά «πληγή χαίνουσα για τη Δημοκρατία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στρέφει, επίσης, τα πυρά της και κατά εισαγγελικών προσώπων, κάνοντας ειδική αναφορά στον εισαγγελέα Τζαβέλλα, τον οποίο χαρακτηρίζει «δοτό και υπόλογο».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις υποκλοπές

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές-Παρακολουθήσεις και θα συμπράξει σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για την διαλεύκανση της αλήθειας, την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου – εγκλήματος που ονομάζουμε Ελληνικό Watergate και την λογοδοσία των υπαιτίων, όπως σταθερά κάνουμε στη Βουλή από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και όπως δυναμικά πράξαμε και το 2024, στην πρώτη προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου, και το 2025, όταν αποκαλύφθηκε η συνέχιση των παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και φέτος, το 2026, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα στην Αντιπολίτευση, να συμπράξουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Αυτονοήτως αυτό θα πράξουμε και τώρα, που για άλλη μια φορά επιχειρείται, μέσα από επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες, να θαφτεί και να αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ορθάνοιχτη, που αποτελεί πληγή χαίνουσα για την Δημοκρατία. Δυστυχώς και πάλι με την ενεργοποίηση δοτών και υπόλογων Εισαγγελικών προσώπων, όπως ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας»