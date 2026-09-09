Αφροδίτη Νέστορα: «Στέκομαι όρθια και έχω μεγάλη δύναμη – Ήθελαν να με κάνουν να σωπάσω»

Το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αν και κάποιοι ήθελαν να την κάνουν να σωπάσει με το τρομοκρατικό χτύπημα έστειλε η Αφροδίτη Νέστορα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ.

«Ήθελαν να με κάνουν να σωπάσω, ήθελαν όλους μας να σωπάσουμε και να σταματήσουμε να λέμε αλήθειες, να σταματήσουμε να λέμε αυτά που καταφέρνουμε και όσα ονειρευόμαστε για τις επόμενες γενιές. Δεν θα το καταφέρουν. Είμαι παρούσα, είμαι ενεργή, είμαι στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλους εσάς. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η δική μου νίκη αλλά και η δική μας νίκη», ήταν τα λόγια της της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της, σε πολιτικές εκδηλώσεις, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκε στο σπίτι της και που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας.

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Η Αφροδίτη Νέστορα μίλησε στην 3η Τακτική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και στην Ημερίδα της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας της ΝΔ στην οποία είναι Συντονίστρια Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας.

Κατά την ομιλία της έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η παράταξή μας το ξέρουμε καλά ότι έχει πληρώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το τίμημα της τρομοκρατίας με αίμα. Στο αίμα αυτό, δυστυχώς, προστέθηκε και της μητέρας μου. Έχουμε στις πλάτες μας ένα πολύ βαρύ χρέος, να πατάξουμε την τρομοκρατία πολιτικά».

«Βρίσκομαι εδώ, μπροστά σας, πραγματικά λαβωμένη αλλά να ξέρετε ότι στέκομαι όρθια και έχω μεγάλη δύναμη», τόνισε και πρόσθεσε: «Την 1η Ιουλίου η οικογένειά μου δέχθηκε ένα χυδαίο, δολοφονικό χτύπημα. Γίναμε στόχοι των τρομοκρατών, για ποιον λόγο; Γιατί εγώ πολιτεύτηκα με τη ΝΔ και όλα αυτά τα χρόνια, μιλάω σταθερά και με αυτοπεποίηθηση για τα ιδανικά και τις αξίες της παράταξης μας. Γιατί δεν φοβήθηκα να μιλήσω για όλα τα έργα που έχει κάνει η ΝΔ τα τελευταία χρόνια στη χώρα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και για όλα αυτά που σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια».

Η πολιτεύτρια της ΝΔ αφού ευχαρίστησε όλους για τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους μετά την τρομοκρατική επίθεση, απηύθυνε κάλεσμα μηδενικής ανοχής. «Τρομοκρατία δεν είναι μόνο οι σφαίρες. Είναι τα τρικάκια, είναι τα γκαζάκια, όπως στην περίπτωσή μου. Σε αυτόν τον αγώνα εγώ θα είμαι μπροστά και είμαι σίγουρη ότι είστε μαζί μου».