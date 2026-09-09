Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι «γλυκός σα ζαχαρούχο γάλα» – Viral η δήλωση στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Η Κέλλυ Σταμούλη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε επίσης για την ερωτική βραχνάδα του Νίκου Ανδρουλάκη
O Νίκος Ανδρουλάκης
O Νίκος Ανδρουλάκης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
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Τον γύρο του διαδικτύου έκανε μέσα σε λίγες μόνο ώρες η δήλωση στελέχους του ΠΑΣΟΚ για τον αρχηγό του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία τον χαρακτήρισε ως «ζαχαρούχο γάλα»…

Ο λόγος για την δικηγόρο Κέλλυ Σταμούλη, κόρη του πολιτικού Γιάννη Σταμούλη – ιδρυτικού μέλους του ΠΑΣΟΚ -, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού στο ONE. Η ίδια θέλοντας να αποδομήσει την εικόνα του στρυφνού πολιτικού για τον Νίκο Ανδρουλάκη τον παρομοίασε με «ζαχαρούχο γάλα».

«Δεν είναι στρυφνός. Είναι γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα» είπε και συνέχισε «Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά», είπε, με τον Σταμάτη Ζαχαρό να σχολιάζει σκωπτικά: «Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά; Δεν το έχω δει ποτέ μαζί».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη δημόσια εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η Κέλλυ Σταμούλη σημείωσε ότι πίσω από την εικόνα που του έχει αποδοθεί υπάρχει ένας διαφορετικός χαρακτήρας, ενώ ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολίασε πως «η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη».

«Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που επιδίδεται», ανέφερε η Κέλλυ Σταμούλη, με τον δημοσιογράφο να απαντά ότι δεν τον έχει δει ιδιαίτερα χαλαρό, «παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι».

Η Σταμούλη, πάντως, προανήγγειλε και ένα βίντεο σχετικά με τα hobbies του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αρέσει πολύ το μπάσκετ και τα βιβλία, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει και ένα ακόμη αγαπημένο βιβλίο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν θέλησε να αποκαλύψει.

Η συζήτηση πήγε στη συνέχεια και στη φωνή του Νίκου Ανδρουλάκη, με την Κέλλυ Σταμούλη να αναφέρει ότι «έχει πολύ καλή φωνή, έχει τη βραχνάδα την ερωτική».

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