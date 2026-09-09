Πολιτική

Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου – Θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και πιθανόν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφτεί τη χώρα μας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2025 / AP Photo/Kevin Wolf
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Για τις αρχές Οκτωβρίου φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφτεί τη χώρα μας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκεται και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πρόγραμμα της επίσκεψης, που ακόμα διαμορφώνεται, υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν συναντήσεις του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και με άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, όπως τον Νίκο Δένδια, τον Βασίλη Κικίλια και τον Σταύρο Παπασταύρου για θέματα Άμυνας, Ναυτιλίας και Ενέργειας, αντίστοιχα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής που θα συνοδεύσει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί είναι και του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη είχε προαναγγείλει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Όπως είχε πει, η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ δεν θα είναι τυπική αλλά «θα έχει ως στόχο ουσιαστικές και παραγωγικές συζητήσεις».

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