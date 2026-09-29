Πολιτική

Άγρια κόντρα Θεοδωρικάκου με Κωνσταντοπούλου: «Μην ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

Η σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε κατά τη συζήτηση για την ασυλία του υπουργού Ανάπτυξης - Με 168 ψήφους «κατά» απορρίφθηκε τελικά η άρση της
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Τάκης Θεοδωρικάκος
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοούλου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
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Στα ύψη ανέβηκε η ένταση στη Βουλή την Τρίτη (29.09.2026), με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες με αφορμή παλαιότερο αστυνομικό έλεγχο στον γιο του υπουργού Ανάπτυξης. «Είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας», ήταν η οργισμένη απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στον Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτυλίχθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση αιτήματος για την άρση της ασυλίας του υπουργού, το οποίο τελικά απορρίφθηκε από την Ολομέλεια. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ερωτήματα για τη στάση του Τάκη Θεοδωρικάκου σε υπόθεση αστυνομικού ελέγχου του γιου του, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με τον υπουργό Ανάπτυξης να απαντά κάνοντας λόγο για «προβοκάτσιες» και «προκλητική συμπεριφορά».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία;»

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε παλαιότερο αστυνομικό έλεγχο στον γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, επιχειρώντας να συνδέσει την υπόθεση με όσα είχε προηγουμένως υποστηρίξει ο υπουργός περί μη παρέμβασης στο έργο της ΕΛ.ΑΣ.

«Είπατε ότι θα έπρεπε να παρέμβετε ανεπιτρέπτως στην Αστυνομία, κάτι που δεν θα κάνατε ποτέ. Μα εδώ υπάρχει η υπόθεση του γιου σας ενώ ήσασταν υπεύθυνος για την Αστυνομία», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος εμφανίστηκε ως «τυπικός» και διήρκεσε 80 λεπτά, για να απευθύνει στη συνέχεια ευθέως το ερώτημα: «Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία, κύριε Θεοδωρικάκο; Ποια είναι συνολικότερα η σχέση αυτής της κυβέρνησης με την Αστυνομία;».

Η αναφορά στον γιο του υπουργού προκάλεσε και την παρέμβαση του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος επισήμανε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας»

Η απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου ήταν ιδιαίτερα σκληρή, με τον υπουργό Ανάπτυξης να στρέφεται προσωπικά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσω τις προβοκάτσιες και την προκλητική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας», ανέφερε.

Ο υπουργός απέδωσε μάλιστα τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε πολιτική στρατηγική ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «έχει συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να μην ξαναείναι στα έδρανα του Κοινοβουλίου μας».

Χαρακτήρισε παράλληλα τη συμπεριφορά της «απρεπέστατη, αντιδεοντολογική και παράνομη», για να κορυφώσει την επίθεσή του με μία προσωπική αναφορά.

«Επειδή σέβομαι την πατρότητα και τη μητρότητα και την πατρίδα μου, είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας», είπε.

Η μήνυση και η καταγγελία Θεοδωρικάκου για «εκβιασμό»

Η ένταση σημειώθηκε κατά τη συζήτηση αιτήματος άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Τάκη Θεοδωρικάκου, έπειτα από μήνυση αστυνομικού.

Νωρίτερα, ο υπουργός είχε χαρακτηρίσει τη μήνυση σε βάρος του «εκβιασμό» που, όπως είπε, «δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός», υποστηρίζοντας ότι ο μηνυτής τού ζητούσε να παρέμβει σε υπόθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που τον αφορούσε.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει ίχνος ένδειξης για την υποτιθέμενη κατηγορία».

Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας Θεοδωρικάκου

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε τελικά το αίτημα για άρση της ασυλίας του υπουργού Ανάπτυξης.

Σε σύνολο 236 βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, 168 ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας, 51 τάχθηκαν υπέρ και 17 δήλωσαν «παρών».

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