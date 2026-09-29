ΠΑΣΟΚ για Τέμπη μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου: «Άλλη μια φορά η κυβέρνηση εξαπάτησε τους πολίτες – Καμία συγκάλυψη»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην προανακριτική επιτροπή. «Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», διερωτάται αιχμηρά η Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη βάση της δικογραφίας που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή και αφορούσε τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν εξαρχής «να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή». Με αφορμή τη νέα δικαστική εξέλιξη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφει τα πυρά του στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την ότι τότε αμφισβητούσε την ύπαρξη ποινικών ενδείξεων και στη συνέχεια επέβαλε «fast track διαδικασίες» στην προανακριτική.

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«Καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση»

«Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι η παραπομπή του πρώην υφυπουργού αποτελεί εξέλιξη που ακολουθεί την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Όπως υποστηρίζει, η πρόταση κατατέθηκε με έναν γνώμονα: «Να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες».

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Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται, παράλληλα, κατά των χειρισμών της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην προανακριτική επιτροπή.

«Τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της, fast track διαδικασίες, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση», αναφέρει.

Και θέτει το ερώτημα προς την κυβέρνηση: «Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;».

Πυρά για το άρθρο 86: «Άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ επεκτείνει την αντιπαράθεση και στη συνταγματική αναθεώρηση, με επίκεντρο το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, παρά τις δεσμεύσεις της για αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου, πρότεινε την αναθεώρηση του άρθρου διατηρώντας στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον αποφασιστικό ρόλο για την παραπομπή ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης.

«Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει σε αιχμηρό τόνο: «Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά “άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”».

Αντιπαραβάλλοντας τη δική του πρόταση, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι την απόφαση για την παραπομπή υπουργών θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, «για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

Στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Τεμπών ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης την περίοδο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Και οι πέντε κατηγορούνται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό παραπέμπονται ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής Λάρισας Ευάγγελος Φαλάρας και ο πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο του δυστυχήματος Αγάπιος Χαρακόπουλος.

Οι ανώτατοι δικαστές υιοθέτησαν την Τρίτη (29.09.2026) την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων, τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος.