Αλέξης Τσίπρας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή: «Να αναρωτηθούμε και τι δεν έγινε νωρίτερα»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο X⁠. Ο νεαρός αθλητής είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

«Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και τους φίλους του», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο συλλυπητήριο μήνυμα. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιγράφει ως βαθιά και ειλικρινή τη θλίψη του για την απώλεια ενός παιδιού που είχε πάει να παίξει ποδόσφαιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην παρέμβασή του θέτει και το ζήτημα της πρόληψης σημειώνοντας «όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα». Ζητά σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ουσιαστικούς ελέγχους, ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης που να λειτουργούν σε κάθε γήπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τον ερασιτεχνικό και τοπικό αθλητισμό.

Σήμερα όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν μπορούμε να χαρούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Γιατί σήμερα θρηνούμε ένα νέο παιδί, έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή από τη Καβάλα που έφυγε από τη ζωή αφού τραυματίστηκε σε αγώνα.



Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά… — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 29, 2026

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας εύχεται δύναμη στην οικογένεια του 16χρονου και τονίζει ότι η ανταπόκριση στην τραγωδία πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα συλλυπητήρια, με αλλαγές που θα προστατεύουν τα παιδιά στους αθλητικούς χώρους.