Πολιτική

Περιοδεία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο και μήνυμα συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση: «Εδώ γίνεται καλή δουλειά» – Η ατάκα για τη γιορτή του

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του πρωθυπουργού βρέθηκαν οι υποδομές και οι οδικές μετακινήσεις στη Δυτική Αττική – Οι συνομιλίες με πολίτες και η αναφορά στην επέτειο ίδρυσης της ΝΔ
Μητσοτάκης, επίσκεψη στον Ασπρόπυργο
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
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Μήνυμα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, όπου περιόδευσε την Τρίτη (29.09.2026), έχοντας διαδοχικές επαφές με τη δημοτική αρχή, κατοίκους και επαγγελματίες. «Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με καλούς δημάρχους για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στον Ασπρόπυργο, έβαλε στο επίκεντρο τις υποδομές και τις οδικές μετακινήσεις, προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο και επισκέφθηκε το ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα Αγίου Γεωργίου. Η περιοδεία του είχε παράλληλα έντονο το στοιχείο της επαφής με τους πολίτες, με τον πρωθυπουργό να κάνει αναφορά και στην επέτειο των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την επίσκεψή του στο νεόδμητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ο πρωθυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Γιάννη Ηλία, με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής και την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική.

«Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με καλούς δημάρχους»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες.

episkepsi mitsotaki aspropirgos

Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις συζητήσεις αναφέρθηκε στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη δημοτική αρχή, σημειώνοντας: «Εδώ, γίνεται καλή δουλειά στον δήμο. Θέλουμε κι εμείς να συνεργαζόμαστε με καλούς δημάρχους για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα».

Η περιοδεία του πρωθυπουργού είχε, άλλωστε, έντονο το στοιχείο της επαφής με τους κατοίκους, καθώς μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο συναντήθηκε εκ νέου με πολίτες σε κατάστημα της περιοχής.

episkepsi mitsotaki aspropirgos

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ατάκα για τα 52 χρόνια της ΝΔ και την ονομαστική του εορτή

Στις συνομιλίες του με τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επέτειο των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και στην εορταστική εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος.

«Έχουμε και τη μεγάλη μας γιορτή για τα 52 χρόνια της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά.

episkepsi mitsotaki aspropirgos

Δεν έλειψε, πάντως, και ένα πιο προσωπικό στιγμιότυπο. Όταν πολίτες τού ευχήθηκαν για την εορτή του Οσίου Κυριάκου, ο πρωθυπουργός έσπευσε να διευκρινίσει, με χιουμοριστική διάθεση: «Εγώ γιορτάζω στις 7 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο υπουργός Οικονομικών».

episkepsi mitsotaki aspropirgos

Σύσκεψη για τις υποδομές στη Δυτική Αττική

Στο Δημαρχείο Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα της περιοχής και την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με έμφαση στις υποδομές και στις οδικές μετακινήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας και οι βουλευτές Β΄ Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Μπούρας και Ευάγγελος Λιάκος.

Στο αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Αγίου Γεωργίου

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης ήταν το ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Αγίου Γεωργίου, συνολικού μήκους περίπου 7.300 μέτρων.

episkepsi mitsotaki aspropirgos
episkepsi mitsotaki aspropirgos

Το έργο υλοποιήθηκε και παραδόθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

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