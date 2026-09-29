Κωνσταντοπούλου και Πολάκης στη συζήτηση για την άρση ασυλίας: «Κατασκευασμένη ψευδομήνυση κατ’ εντολή Μητσοτάκη» – «Δε θα προσκυνήσω»

ΤΟΤην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη αποφάσισε την Τρίτη (29.09.2026) η Ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από μία συζήτηση που διεξήχθη σε υψηλούς τόνους και συνοδεύτηκε από σφοδρές καταγγελίες περί πολιτικής στοχοποίησης. Αντίθετα, το σώμα απέρριψε κατά πλειοψηφία τα αιτήματα για τον Θάνο Πλεύρη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εγκρίθηκε με 163 ψήφους «υπέρ», ενώ για τον Παύλο Πολάκη υπέρ ψήφισαν 159 βουλευτές. Και οι δύο, στις παρεμβάσεις τους από το βήμα της Ολομέλειας, αντέδρασαν έντονα στις σε βάρος τους μηνύσεις, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει οργανωμένη προσπάθεια «απενεργοποίησής» της και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να διαμηνύει: «Δεν θα σταματήσω, δεν θα προσκυνήσω».

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Οι τέσσερις ψηφοφορίες

Ειδικότερα, για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, 163 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ», 24 «κατά» και 9 «παρών».

Η Ολομέλεια άναψε «πράσινο φως» και για την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, σχετικά με μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του ο Σταμάτης Πουλής. Υπέρ του αιτήματος τάχθηκαν 159 βουλευτές, 72 το καταψήφισαν και τρεις δήλωσαν «παρών».

Διαφορετική ήταν η έκβαση των ψηφοφοριών για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

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Στην περίπτωση του Θάνου Πλεύρη, το αίτημα που αφορούσε μήνυση αστυνομικού για αποστολή SMS κατά την προεκλογική περίοδο απορρίφθηκε, καθώς 168 βουλευτές ψήφισαν «κατά» της άρσης ασυλίας, 51 «υπέρ» και 17 «παρών».

Απορρίφθηκε και το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Τάκη Θεοδωρικάκου, για υπόθεση που αφορά καταγγελλόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κατά της άρσης ψήφισαν 163 βουλευτές, έναντι 24 που τάχθηκαν «υπέρ», ενώ εννέα δήλωσαν «παρών».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επιχειρείται να αποτραπώ από την άσκηση των καθηκόντων μου»

Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πολιτική στοχοποίησή της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη 16η υπόθεση άρσης ασυλίας της που φτάνει προς συζήτηση στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για οργανωμένη διαδικασία από τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο, όπως υποστήριξε, να «απενεργοποιηθεί» τόσο πολιτικά όσο και ως συνήγορος σε σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνη των Τεμπών.

«Επιχειρείται να αποτραπώ από την άσκηση των καθηκόντων μου», ανέφερε, ανεβάζοντας στη συνέχεια τους τόνους: «Αντί να έχουν πάει φυλακή Καραμανλής και Μητσοτάκης, γιατί εκεί θα πάνε, γίνονται προκαταρκτικές σε βάρος μου».

Αναφερόμενη στη μήνυση του Πέτρου Κουσουλού, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτή ακολούθησε δική της μήνυση σε βάρος του δημοσιογράφου.

Εξαπέλυσε, μάλιστα, σφοδρή επίθεση εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι «δεν κάνει δημοσιογραφία αλλά εκβιασμούς από τηλεοράσεως» και ότι «συκοφαντεί αντιπάλους κατά παραγγελία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Πέτρος Κουσουλός λειτουργεί για λογαριασμό της κυβέρνησης και χαρακτήρισε τη μήνυσή του «κατασκευασμένη ψευδομήνυση με εντολή του συστήματος Γεωργιάδη και κατ’ εντολή Μητσοτάκη».

Παύλος Πολάκης: «Όχι ρε, δεν θα σταματήσω, δεν θα προσκυνήσω»

Σε ανάλογα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος συνέδεσε τη μήνυση του Σταμάτη Πουλή με τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει ο ίδιος για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μάλιστα με σκωπτική αναφορά προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπεράσατε με το ντεμαράζ που κάματε τώρα τελευταία», σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη είναι, όπως είπε, η 14η μήνυση που του έχει υποβάλει ο Σταμάτης Πουλής.

«Με τέτοιες μηνύσεις δεν πρόκειται να καμφθώ και να σταματήσω να μιλάω για το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ», ανέφερε.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι σε προηγούμενη δικαστική διαμάχη με τον Σταμάτη Πουλή αθωώθηκε ως προς την ουσία των καταγγελιών του, ενώ καταδικάστηκε για συγκεκριμένη φράση που είχε χρησιμοποιήσει.

«Με τέτοιες βρωμιές νομίζουν ότι θα προσκυνήσουμε;», είπε, για να προσθέσει σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Όχι ρε, δεν θα σταματήσω, δεν θα προσκυνήσω, έχετε φάει και τα πόμολα από τις πόρτες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τον Σταμάτη Πουλή «πρωτοπαλίκαρό» του και θέτοντας ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με επαγγελματικές δραστηριότητες και θέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέχει ο μηνυτής του.