Στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και το «μπάζωμα» του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έχει εκδοθεί βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το Πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για την υπόθεση των Τέμπων και τις ενέργειες που οδήγησαν στο «μπάζωμα» της περιοχής.

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Οι αρεοπαγίτες υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού για το εν λόγω αδίκημα ενώπιον Ειδικού δικαστηρίου.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο θα παραπεμφθούν και άλλα άτομα, τα ονόματα των οποίων θα γίνουν γνωστά εντός της ημέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρούλια, και έτσι ο πρώην υφυπουργός να παραπέμπεται πλέον στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του πεδίου και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Κατά την εισαγγελική πρόταση ευθύνη φαίνεται να έχουν ακόμα 4 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του στον χώρο της τραγωδίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην κρατική αρωγή και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς καμία εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις.