Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δε θα κατέβει στις εκλογές του 2027 μετά την παραπομπή για τα Τέμπη – «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου»

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση με τα Τέμπη. Ο πρώην υφυπουργός δηλώνει ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και εμφανίζεται βέβαιος ότι κατά τη δικαστική διαδικασία «θα αποδειχθεί η αθωότητά» του.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, στη δήλωσή του για την υπόθεση των Τεμπών, εξηγεί ότι η διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου δεν μπορεί να συμπορευθεί με την προεκλογική προσπάθεια ενόψει των εκλογών, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι θα παραμείνει βουλευτής μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας και ότι θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική αναμέτρηση του 2027.

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«Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου»

Αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ο πρώην υφυπουργός σημειώνει ότι τη σέβεται θεσμικά, διατυπώνει όμως ευθέως τη διαφωνία του με το περιεχόμενο του βουλεύματος.

«Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκεί «θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα».

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Όπως επισημαίνει, από την πρώτη στιγμή επέλεξε να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, αφού προηγουμένως παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. «Ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας», σημειώνει.

Εκτός ψηφοδελτίων στις εκλογές του 2027

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος συνδέει ευθέως την απόφασή του να μη διεκδικήσει εκ νέου την εκλογή του με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται μπροστά του.

«Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου», τονίζει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία «προφανώς απαιτητική» διαδικασία, η οποία «εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια».

«Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία», ανακοινώνει.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι θα παραμείνει στη Βουλή έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, «τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023».

«Θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες»

Στη δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός εξαπολύει παράλληλα πυρά για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Κάνει λόγο για ένα «ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον», στο οποίο, όπως υποστηρίζει, «κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας».

Ο ίδιος δηλώνει ότι επέλεξε να αποφύγει την «τοξική αντιπαράθεση», υποστηρίζοντας ότι απέναντι σε μία υπόθεση που, κατά την εκτίμησή του, «έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως».

«Θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν πολιτικό αγώνα»

Παρά την απόφασή του να μη βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Μαγνησία, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα παραμείνει πολιτικά ενεργός.

Αναφερόμενος στις εκλογές του 2027, εκφράζει τη στήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι «όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα».

Κλείνοντας, προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει στην ουσία της δικαστικής υπόθεσης, σημειώνοντας: «Θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».