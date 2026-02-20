Αιχμές Βλάχου κατά κυβέρνησης για μεταβιβάσεις σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές: «Αν δεν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος»

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την απουσία πρόσθετων μέτρων σχετικά με τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών σε παραμεθόριες και «εθνικά ευαίσθητες» περιοχές ζήτησε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημήτρης, Γιώργος Βλάχος, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του με θέμα τους πλειστηριασμούς και την προστασία δανειοληπτών.

Ο Γιώργος Βλάχος υπενθύμισε ότι από τον Οκτώβριο του 2024 ο ίδιος και άλλοι βουλευτές είχαν παρέμβει για το ζήτημα, κάνοντας λόγο για μεταβιβάσεις χωρίς επαρκή έλεγχο, με ακίνητα να περνούν –όπως είπε– «σε χέρια που δεν πρέπει». Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε, δε, ότι το θέμα με τις μεταβιβάσεις ακινήτων δεν περιορίζεται στους δανειολήπτες ή στους πλειστηριασμούς, αλλά αφορά «γενικότερα τις μεταβιβάσεις στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές», ζητώντας να διευκρινιστεί «τι έχει αλλάξει» και τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση.

Ειδική αναφορά έκανε στο θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο ν. 1892/1990 προέβλεπε «ασφαλιστικές δικλείδες», οι οποίες –κατά την εκτίμησή του– αποδυναμώθηκαν με μεταγενέστερη ρύθμιση, επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω εταιρικών σχημάτων εντός Ε.Ε., να αποκτούν ακίνητα σε παραμεθόριες ζώνες. «Αν δεν το δέχεστε το πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος, μιλάμε διαφορετικές γλώσσες», ανέφερε ο Γιώργος Βλάχος, προσθέτοντας: «Καλοί είναι οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κ. υπουργέ ότι προέχει η προστασία της Πατρίδας μας».

Κώτσηρας: Σε ισχύ ο αυστηρό νόμος του 1990

Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας χαρακτήρισε αυτονόητο ότι η προστασία των πολιτών στις παραμεθόριες περιοχές αποτελεί «σημαντική εθνική προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα παρακολουθείται από υπηρεσίες των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ακόμη ότι ο νόμος του 1990 παραμένει σε ισχύ και είναι αυστηρός, σημειώνοντας πως ακόμη και αν πραγματοποιηθεί μεταβίβαση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

«Δεν ξέρετε τι γίνεται;»

Στη δευτερολογία του, ο Γιώργος Βλάχος επέμεινε ότι «μόνο αυτονόητο δεν είναι», αφού –όπως είπε– το θέμα επανέρχεται διαρκώς, θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν η κυβέρνηση προτίθεται να κλείσει το «παράθυρο» που επιτρέπει την απόκτηση ακινήτων μέσω εταιρειών εγκατεστημένων στην ΕΕ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε, επίσης, να αναζητηθούν στοιχεία «κατά τον πλέον υπεύθυνο τρόπο», με επικοινωνία του υπουργείου με συλλόγους συμβολαιογράφων και δημάρχους των περιοχών. «Το ανησυχητικό είναι ότι ακόμη ψάχνετε στοιχεία. Δεν ξέρετε τι γίνεται;» είπε.