Πολιτική

Ακρίτα για Καρανίκα: «Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε υψηλούς τόνους στις αναφορές του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε επικρίνει τη στάση της για τα επεισόδια εις βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη και είχε ζητήσει τη διαγραφή της
Έλενα Ακρίτα και Νίκος Καρανίκας
Έλενα Ακρίτα και Νίκος Καρανίκας (Eurokinissi)

Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Καρανίκα εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, απαντώντας στην κριτική του αλλά και στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που της επιφύλαξε ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.

Η Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της, απάντησε με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς στον Νίκο Καρανίκα, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί υπέρ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση.

«Τα έβαλε με τον Τσίπρα, τα έβαλε με τον Πολάκη, τα έβαλε με μένα. Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη.

Όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο» αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

 

«Δείτε αυτή την influencer…»

Η έντονη αντίδραση της, ήρθε σε συνέχεια δηλώσεων του Νίκου Καρανίκα, ο οποίος, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Status FM 107.7, επέκρινε τη θέση της για τα επεισόδια στη Νίκαια και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, θα έπρεπε να είχε κινηθεί πειθαρχικά εις βάρος της.

Κατά την ίδια συνέντευξη, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στην Έλενα Ακρίτα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. «Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ερωτηθείς για το εάν με τον όρο «influencer» αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα, απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».

«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
52
48
48
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό: «Συζητιούνται πολλές δεκαετίες, έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε»
Κατά την επίσκεψή του σε πλημμυρόπληκτες περιοχές και στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, ο πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τα έργα για τη διασφάλιση νερού στον πρωτογενή τομέα και ανέδειξε την αναβάθμιση της βασικής πύλης προς την Τουρκία
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έβρο
Ο Χριστοδουλάκης παρουσίασε την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
Ο βουλευτής προειδοποιεί ότι η εσωστρέφεια τροφοδοτείται όταν η προσυνεδριακή διαδικασία γίνεται «μηχανιστική» και όχι πολιτική, ενώ επαναλαμβάνει ότι το «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ πρέπει να είναι «σαφές και καθαρό»
Πολιτική πλατφόρμα Χριστοδουλάκη
Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι στον Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις»
Κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί «δυνητικής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων» στη σύμβαση για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ενώ παραπέμπουν και στον ΑΔΜΗΕ για την πορεία των ερευνών στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
Μέγαρο Μαξίμου 5
Ο Καρανίκας υπερασπίζεται ξανά τον... Γεωργιάδη: «Αλλαγή στρατηγικής στην Υγεία, όχι διάλυση»
Ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα (πάλι) υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας για τα επεισόδια στη Νίκαια και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα»
Νίκος Καρανίκας
Νέες αιχμές Σαμαρά για κυριαρχικά δικαιώματα και ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα για Chevron και Κάσο
Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν δικαιούται να σιωπά», ζητεί απαντήσεις για όρους της σύμβασης έρευνας νότια της Κρήτης και θέτει ερωτήματα για τις αντικρουόμενες αναφορές Αθήνας και Λευκωσίας
Αντώνης Σαμαράς 20
Newsit logo
Newsit logo