Ακρίβεια και πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δοκιμάζουν» την Ελλάδα: Το στοίχημα της κυβέρνησης για πολιτική σταθερότητα

Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται και την αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν να μην είναι ορατή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ρίχνει το βάρος της στην αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία και στην ασφάλεια της χώρας και «ποντάρει» στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας.

Με τη φράση «ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Λάρισα – όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το 3ο προσυνέδριο – έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα του διακυβεύματος του κυβερνώντος κόμματος στο δρόμο προς τις κάλπες. «Αυτό το τρίπτυχο κρατήστε, γιατί αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, με αναταράξεις στη διεθνή οικονομία, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει την πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για την οικονομική σταθερότητα, διαμηνύοντας ότι η χώρα χρειάζεται καθαρό πολιτικό προσανατολισμό και γρήγορες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει τις νέες, πολυεπίπεδες προκλήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Κ. Μητσοτάκης: «Έχουμε περιθώρια παρέμβασης»

«Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση» σημείωσε ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του.

Ο Κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε συντονισμό και με την Ευρώπη, δεδομένου ότι η κρίση που δημιουργεί ο πόλεμος έχει επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες

Το χρονικό ορόσημο για να «ξεκλειδώσει» η κυβέρνηση από το συρτάρι και δεύτερο πακέτο μέτρων είναι το τέλος Μαρτίου. Εφόσον συνεχιστεί η «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή, με επακόλουθο το «ράλι ανόδου» στην τιμή του πετρελαίου, τότε εκτιμάται ότι σε περίπου τρεις εβδομάδες θα χρειαστεί να προβεί σε νέα μέτρα στήριξης, τα οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί. Η έκταση τους όμως συναρτάται και με τις αποφάσεις κεντρικά των Βρυξελλών, για τη στήριξη των κρατών – μελών της ΕΕ.

Καθοριστικός ο ρόλος των Βρυξελλών

Αρμόδιες πηγές εξηγούν στο newsit.gr, πως η ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να γίνει με «μοντέλα» που ακολουθήθηκαν την περίοδο της πανδημίας του covid και του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή, όπως τονίζουν, είτε με οικονομικές «ανάσες» – όπως δόθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης – είτε με χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων.

Το «στοίχημα» του ελέγχου της αγοράς

Σε αυτό το timing, η κυβέρνηση εστιάζει στον έλεγχο της αγοράς ώστε η συγκυρία να μην οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, με βασικά μέτρα την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα – με ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά – όσο και σε 61 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, όπως και με αύξηση των ελέγχων και επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες.

Με στόχο τη συσπείρωση

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την αποδοχή των πολιτών, όπως την αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε σχέση με την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο για την ασφάλεια της από επιθέσεις που έχει δεχτεί, αλλά και στη Βουλγαρία, αλλά και με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για να αποφευχθεί η επέκταση των συρράξεων.

Ιδιαίτερα θετικά για τη ΝΔ είναι δε, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν πως η αποδοχή είναι μεγάλη κυρίως από το συντηρητικό κοινό που δήλωνε αναποφάσιστο για την ψήφο του στις εκλογές, αλλά και από ψηφοφόρους που στήριξαν κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, όπως την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής.

Η στρατηγική απέναντι στην αντιπολίτευση

Τέλος, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει τη δημόσια συζήτηση στα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, βάζοντας σε «δεύτερη μοίρα» θέματα που είναι κυρίαρχα στην ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αιχμή του δόρατος αυτή την περίοδο την υπόθεση των υποκλοπών.

Κυβερνητικά στελέχη απαντούν πως η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, ότι έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αποφάσεις από τον Άρειο Πάγο και ότι σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για «αλά καρτ» εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και δίνει ραντεβού στη Βουλή όπου θα συζητηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.