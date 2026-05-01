O Κωνσταντίνος Κυρανάκης έσβησε με μπογιά γκράφιτι στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης βάφει στον σταθμό του Ταύρου
Η επιχείρηση για τον καθαρισμό των σταθμών του ΗΣΑΠ συνεχίζεται και το βράδυ της Πέμπτης (30.04.2026) το παρών έδωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να παίρνει βούρτσα και να βάφει. Η επιχείρηση «Καθαρή Γραμμή» αφορά στους σταθμούς του Ηλεκτρικού.

Φορώντας γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα», όπως σημείωσε,  έσβησε γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους του σταθμού του ΗΣΑΠ λέγοντας κάποια στιγμή «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

 
 
 
 
 
Σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε σε ανάρτησή του…. «Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε».

 

Το συγκεκριμένο σχέδιο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 έχοντας σκοπό να μεταμορφώσει την εικόνα των σταθμών και των συρμών του ΗΣΑΠ.

