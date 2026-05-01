Νίκος Δένδιας: Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα

«Η προστασία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της ΝΔ»
Ανάρτηση για την εργατική Πρωτομαγιά έκανε στο X ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Παρασκευή (1.5.25).

«Καλό μήνα. Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μία ακόμη αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη», τονίζει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

«Η προστασία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, κατά την Ιδρυτική της Διακήρυξη», συνεχίζει.

 

«Οπως αναφέρει σε αυτήν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του”».

