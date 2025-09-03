Ακρίβεια και στη Βουλή: «Απογειώθηκαν» οι τιμές στο κυλικείο – Απλησίαστα νερό και καφές – Στα 3 ευρώ το γιαούρτι

Καφές, κουλούρι, νερό και φαγητό στο καφενείο και τα κυλικεία της Βουλής, πλέον μόνο για τους βουλευτές που το βαλάντιο της βουλευτικής τους αποζημίωσης μπορεί να το σηκώσει αλλά όχι των υπαλλήλων και των επισκεπτών.

Αιτία, οι ανατιμήσεις στις οποίες προχώρησε, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο επιχειρηματίες που πρόσφατα μέσω διαγωνισμού ανανέωσε την μίσθωση του εστιατορίου και των κυλικείων της Βουλής και μάλιστα αύξησε την δραστηριότητά του τόσο στα κυλικεία εντός του ιστορικού κτιρίου και σε άλλα σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του κοινοβουλίου.

Οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων χτύπησαν “κόκκινο”

Ενδεικτικά, ένα λίτρο νερό από 80 λεπτά χρεώνεται πλέον 1,5 ευρώ. Ο μονός ελληνικός καφές από 1 ευρώ πήγε στο 1,5.

Ο καφές μηχανής από περίπου 1,80 αυξήθηκε στα 2,40 ευρώ. Η τιμή του γιαουρτιού από 1 ευρώ πωλείται πλέον στα 3 ευρώ, δύο ευρώ παραπάνω. Για δε τα φαγητά; Τα κοτομπιφτέκια από 5,60 αυξήθηκαν στα 6,30 ευρώ.

Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια black angus από 8,10 πέταξαν στα 10 ευρώ. Ακόμα και οι “ταπεινοί” γίγαντες πλακί έφτασαν στα 5 ευρώ η μερίδα.

Βουλευτές, σήμερα το πρωί συζητώντας μεταξύ τους, υπολόγιζαν ότι οι αυξήσεις μεσοσταθμικά κυμαίνονται στο 30%!

Να σημειωθεί ότι ο μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης των υπηρεσιών εστίασης της Βουλής γίνεται από τον Σύλλογο των Υπαλλήλων της Βουλής καθώς τα έσοδα πηγαίνουν στο Ταμείο του και στα κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν όχι μόνο το μίσθωμα που προτίθεται να καταβάλλει ο υποψήφιος αλλά και οι τιμές πώλησης ορισμένων τουλάχιστον βασικών υλικών.

Ήδη πολλά ακούγονται – που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί- σχετικά με αυτό τον τελευταίο διαγωνισμό με τον οποίο ανανέωσε την μίσθωση εκμετάλλευσης. Μεταξύ άλλων λέγεται ότι επεκτάθηκαν υπηρεσίες που ανέλαβε όπως το κυλικείο του δευτέρου ορόφου του Μεγάρου που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και τα κυλικεία στο πολυώροφο κτήριο του Μποδοσάκειου όπου πλέον στεγάζονται οι περισσότερες υπηρεσίες της Βουλής αλλά και το Καπνεργοστάσιο.

Το θέμα των αυξήσεων, πάντως, από ότι πληροφορούμαστε αναμένεται να έχει και πολιτική συνέχεια…