Πόθεν έσχες: Τι δήλωσαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας και Κασσελάκης

Η καθιερωμένη διαδικασία – και ξεπερασμένη κατά πολλούς – της δημοσιοποίησης των πόθεν έσχες των πολιτικών έγινε και σήμερα με την δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024).

Τα πόθεν έσχες, αναρτήθηκαν στο site της Βουλής και εδώ μπορείτε να δείτε τι δήλωσαν όσον αφορά στα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως καταθέσεις, ακίνητα κ.α.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις 575.624 ευρώ.

Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα, είναι σταθερό, σε σχέση με το 2023.

Περιλαμβάνει:

Επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ.

Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση/διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή.

Εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Οι καταθέσεις του είναι 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ.

Τραπεζικές καταθέσεις: Το μεγαλύτερο ποσό βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες.

Διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου.

Μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς.

Για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Ως προς τα οχήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ. Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ.

Διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης. Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει εισοδήματα 79.465 ευρώ, με τα 42,5 χιλ ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα.

Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25 χιλιάδες ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε. , συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ). Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72 χιλιάδες ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18 χιλ. ευρώ. Η σύζυγος του Μπέτυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155 χιλιάδες ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην αλλοδαπή.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μπακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Πρόκειται για το διαμέρισμα 4ου ορόφου και 246 τ.μ. στο Κολωνάκι για το οποίο καταβλήθηκε 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.







