Αλεξάνδρα Σδούκου για Μακάριο Λαζαρίδη: «Το να είσαι βουλευτής ή υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο»

«Το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει να έχεις πτυχίο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (14.04.2026) στην ΕΡΤ για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι η άσκηση πολιτικών αξιωμάτων δεν απαιτεί πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ χαρακτήρισε παράλληλα «αχρείαστη περιπέτεια» τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Αναφερόμενη ειδικότερα στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, και στις καταγγελίες για τον τίτλο σπουδών του, η εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι «στην Ελληνική Δημοκρατία, νομίζω και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο».

Και πρόσθεσε: «Οπότε το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχεις πτυχίο».

Τι είπε για τις συζητήσεις περί πρόωρων εκλογών

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε και στα σενάρια πρόωρων εκλογών, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές συζητήσεις «αχρείαστη περιπέτεια». «Ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι έχει μια σταθερότητα και έχει μια στιβαρή κυβέρνηση, η οποία μπορεί να σταθεί δίπλα στην κοινωνία σε περιόδους κρίσεων όπως είναι αυτή» δήλωσε.

«Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία αυτή. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν έργα ακόμη προς ολοκλήρωση. Διορθώνουμε τα λάθη μας και θέλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ποιο είναι το επόμενο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030» πρόσθεσε.