Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – «Πλήρη διαλεύκανση» ζητά το ελληνικό υπουργείου Εξωτερικών

Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Zvërnec της Αλβανίας, στη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα για τα επεισόδια της Αλβανίας, ζητώντας από τις αλβανικές αρχές την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη υπάρξει μια πρώτη ανταπόκριση από την αλβανική πλευρά. Παράλληλα, η Αθήνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για όσα διαδραματίστηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις για το τουριστικό συγκρότημα

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σβέρνιτσα, με κατοίκους και περιβαλλοντικές ομάδες να αντιδρούν στα σχέδια ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι. Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής Pishë Poro–Narta, μίας από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNA.al (@cna.lajme)

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν συγκρούσεις με την ασφάλεια της εταιρείας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές έντασης, με διαδηλωτή να σύρεται στο έδαφος.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, υποστήριξε μιλώντας στο reporter.al ότι ένας από τους διαδηλωτές τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Τον πυροβόλησαν στο λαιμό και έχασε τις αισθήσεις του. Έφτυνε αίμα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να καταστρέψει τον φράχτη του εργοταξίου. «Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών διέπραξε βίαιες πράξεις με στόχο να σπάσει τον φράχτη του εργοταξίου της εταιρείας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η απάντηση της εταιρείας

Η εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development, που έχει αναλάβει το έργο, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας. Σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας και απέρριψε τους ισχυρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού», τόνισε η εταιρεία.