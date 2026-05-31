Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τα επεισόδια στην Αλβανία: «Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας»

«Να προστατευθούν τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία» τονίζει η ΕΛ.Α.Σ.
Την ανησυχία της για το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο (30.05.2026) στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), στην οποία αναφέρθηκε και στον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Zvërnec της Αλβανίας, στη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή. Το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας» για το περιστατικό.

Παράλληλα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα για τα επεισόδια της Αλβανίας, ζητώντας από τις αλβανικές αρχές την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη υπάρξει μια πρώτη ανταπόκριση από την αλβανική πλευρά.

Η Αθήνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για όσα διαδραματίστηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε Έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα.

Γραφείο Τύπου
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ)».

