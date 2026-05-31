Άδωνις Γεωργιάδης: Απαντά σε πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ για την αναμονή στο Αττικόν και τα ράντζα – «Αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται»

Αιχμηρά σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα ράντζα και την αναμονή στα ΤΕΠ στο ΕΣΥ και ειδικά στο Νοσοκομείο «Αττικόν»

Στοιχεία για την μείωση του μέσου όρου αναμονής στο ΕΣΥ και ειδικά στο Νοσοκομείο «Αττικόν» έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή μια ανάρτηση υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την οποία ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι η αναμονή στα ΤΕΠ στο Αττικόν είναι 4 ώρες 51 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, μειωμένος κατά 67% απο αυτόν που ήταν στο ίδιο Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024.

Αντίθετα ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Χαράλαμπος Καρπούζος, υποστήριξε ότι είναι πάνω από 8 ώρες. «Δηλαδή ο κ. πολιτευτής του Πασόκ έχει πέσει έξω μόνον 100%…(για ΠΑΣΟΚ δεν το λες και άσχημα εδώ που τα λέμε)» σχολίασε αιχμηρά ο υπουργός Υγείας.

Όσο για την εικόνα με τα ράντζα, ο υπουργός Υγείας δηλώνει υπερήφανος «διότι είμαι ο πρώτος Υπουργός Υγείας που εκπόνησε σχέδιο που υλοποιείται για να παύσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο εκεί» εξηγώντας ότι είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλα τα οποία θα προσθέσουν πάνω από 160 κλίνες. «Με σταθερά βήματα κτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται διότι ο κόσμος πλέον τα βλέπει και τα αναγνωρίζει» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Μου έστειλαν ένα βίντεο που παίζει στα social από έναν πολιτευτή του @pasok ονόματι Χαράλαμπος Καρπούζης. Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίζω, αλλά έχω μεγάλη ευαισθησία στο ψέμα. Ο βασικός του ισχυρισμός είναι ότι στο Νοσοκομείο «Αττικόν» ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ είναι +8 ώρες και επαναφέρει την απαράδεκτη εικόνα με τα ράντζα. Το σύστημα της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών στα ΤΕΠ το εγκαταστήσαμε και για να μήν μπορούν πλέον οι κάθε λογής λαϊκιστές να παίζουν με το ΕΣΥ.

Από το ηλεκτρονικό σύστημα λοιπόν, το λεγόμενο «βραχιολάκι» μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ στο Αττικόν είναι σήμερα 4:11:51 (4 ώρες 51 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα) μειωμένος κατά -67% απο αυτόν που ήταν στο ίδιο Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024, πριν τα μέτρα δηλ που λάβαμε, πριν προσλάβουμε επιπλέον προσωπικό και πριν φτιάξουμε εκεί τα νέα υπερσύγχρονα ΤΕΠ. Δηλ ο κ. πολιτευτής του Πασόκ έχει πέσει έξω μόνον 100%…(για ΠΑΣΟΚ δεν το λες και άσχημα εδώ που τα λέμε).

Όσον αφορά στα ράντζα, ράντζα το Νοσοκομείο αυτό είχε πάντα και επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα όμως είμαι υπερήφανος διότι είμαι ο πρώτος Υπουργός Υγείας που εκπόνησε σχέδιο που υλοποιείται για να παύσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο εκεί. Δύο παράλληλα έργα είναι σε εξέλιξη (νέο κτίριο για κοιτώνες ιατρών και επέκταση της παθολογικής του στο πρώην Λοιμωδών) με τα οποία σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα προσθέσουμε +162 κλίνες. Ετσι θα λύσουμε και αυτό το θέμα πείτε του κυρίου.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 31, 2026

Με σταθερά βήματα κτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται διότι ο κόσμος πλέον τα βλέπει και τα αναγνωρίζει».