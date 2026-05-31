Χανιά: Σε στενό κύκλο το μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παρουσία του πρωθυπουργού

Το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) έγινε το αρχιερατικό μνημόσυνο από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αλλά και της συζύγου του Μαρίκας που απεβίωσε πριν από 14 χρόνια.

Το μνημόσυνο του πρώην πρωθυπουργού τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η αδερφή του, βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

Το μνημόσυνο τελέστη σε στενό κύκλο, περίπου 30 ατόμων, με την παράκληση να μην υπάρχουν κάμερες.