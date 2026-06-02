Αλεξάνδρα Σδούκου: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κάτι νέο, η αντιπολίτευση είναι «Βαβέλ»

Σαφές μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν εγκλωβίζεται σε αυτές, έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας την Τρίτη (02.06.2026) στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, εμπιστεύεται τις μετρήσεις και τις θεωρεί «εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο», σημειώνοντας ωστόσο ότι το βασικό μήνυμα που εκπέμπουν σήμερα είναι η εικόνα μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, μιας «πραγματικής Βαβέλ».

«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι οι πολίτες μπορούν από ένα σημείο και μετά να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, η κυβέρνηση διαβάζει και αναλύει τις δημοσκοπήσεις, αλλά η πραγματική της δουλειά είναι «να κερδίζει διαρκώς μικρές μάχες για τη χώρα».

Ιδιαίτερη αιχμή άφησε για τον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία τον προτιμά ως αντίπαλο. «Εμείς δεν επιλέγουμε αντιπάλους», σημείωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου, προσθέτοντας όμως ότι ο πρώην πρωθυπουργός «όσο και αν το καμώνεται, δεν είναι κάτι φρέσκο, κάτι νέο στην πολιτική».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει και, όπως είπε, «οι μέρες του στιγματίστηκαν από καταστροφικές για τη χώρα αποφάσεις», για τις οποίες δεν έχει κάνει ουσιαστική αυτοκριτική.

Αναφερόμενη στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε ότι οι πολίτες ζητούν «σταθερότητα και πρόοδο» και κρίνουν την κυβέρνηση με βάση το αν υλοποίησε όσα υποσχέθηκε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «δεν λύθηκαν όλα», εστιάζοντας κυρίως στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την ίδια, το τελικό δίλημμα για τους πολίτες θα είναι ποιος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη φάση.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Αλεξάνδρα Σδούκου σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία καταθέτει τις προτάσεις της και θέτει τα ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί συνολικά το πολιτικό σύστημα. Το μήνυμα, όπως είπε, είναι ότι ο πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει σε «μεγάλες τομές» για την Ελλάδα του 2030.