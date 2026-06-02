Πολιτική

O Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει το κόμμα του – Στόχος οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, ο πρώην πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του, έχοντας ήδη προχωρήσει και στην κατάρτιση ψηφοδελτίων
Αντώνης Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει οριστικά την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις σχετικές προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τις συζητήσεις για ανακατατάξεις και στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στην εκπομπή Live News, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα ακόμη και άμεσα, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων. Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται βιαστικός, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή μετέφερε πληροφορίες από πολιτικούς φίλους του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η σχετική απόφαση θεωρείται πλέον ειλημμένη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο εάν θα ανακοινωθεί το κόμμα, αλλά επεκτείνεται και στο εκλογικό ακροατήριο στο οποίο σκοπεύει να απευθυνθεί.

Στο επίκεντρο η εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας 

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα αντλούσε δυνάμεις κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από κόμματα που κινούνται στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης. Παράλληλα, θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τους συσχετισμούς στον χώρο της Δεξιάς, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική φθορά αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η στόχευση προς τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Πρόκειται για πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι χωρίς να έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα. Το συγκεκριμένο ακροατήριο, που συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού περιγράφουν ως «το ακροατήριο του καναπέ», φέρεται να αποτελεί βασικό πεδίο πολιτικής διεκδίκησης για τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό τροφοδοτεί ήδη σενάρια για νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στον χρόνο των ανακοινώσεων και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ένα νέο κόμμα Σαμαρά στους συσχετισμούς εντός της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
73
67
66
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια: Όσο ο πρωθυπουργός «λυπάται», οι πολίτες πληρώνουν
Σκληρή επίθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την άνοδο του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο - «Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών», αναφέρουν
ΠΑΣΟΚ, ΓΡΑΦΕΙΑ
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Παναμά – Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης και Νίκος Τσάκος στο γεύμα στο Προεδρικό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε γεύμα στον πρόεδρο του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, στο οποίο έδωσαν το παρών μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και παράγοντες της ναυτιλίας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τον πρόεδρο του Παναμά
Newsit logo
Newsit logo