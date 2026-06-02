Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών

Με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη (02.06.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία κυβερνητικών στελεχών.

Κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σύλλογο Παραπληγικών έγινε ανασκόπηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με έμφαση στην καθημερινότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός», το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί σε μόνιμη βάση, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτει και άτομα με αναπηρία άνω των 65 ετών.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη ζητήματα ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών για άτομα με αναπηρίες, ειδικότερα για πολίτες με παραπληγία και τετραπληγία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.