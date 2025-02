Αλεξανδρούπολη: Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και η αλήθεια για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή

Μέχρι τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε ένα δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας, το οποίο υποστήριζε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από την βάση της Αλεξανδρούπολης», κάτι το οποίο διαψεύστηκε αμέσως τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αναφορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι «οι ΗΠΑ αποσύρονται από την βάση της Αλεξανδρούπολης», με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντάει ότι «κάτι τέτοιο δεν ισχύει» αφού τον διαβεβαίωσαν τόσο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

According to reports earlier today from the Greek newspaper Dimokratia, U.S. President Donald J. Trump has ordered the end of the American military presence in Alexandroupoli, Greece; including the shutdown of a major base near the Port of Alexandroupoli, which has been used as a… pic.twitter.com/Z3s7g28vbY