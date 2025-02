Μακρόν – Τραμπ σε παιχνίδια εξουσίας: Μετά το καψόνι ο Γάλλος διόρθωσε live τον πλανητάρχη

Σε άτυπο μπρα ντε φερ μεταξύ του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως εξελίχθηκε η συνάντηση που είχαν χθες, Δευτέρα (24.02.25) οι δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό.

Χαρακτηριστική του κλίματος που διαμορφώθηκε ήταν η στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τις κοινές τους δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή τους, για να τον διορθώσει όταν ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη έχει στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη δανείζει τα χρήματα στην Ουκρανία και παίρνει πίσω τα χρήματά της» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τον ακουμπά στο χέρι, λέγοντάς του «Όχι, στην πραγματικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, πληρώσαμε. Πληρώσαμε το 60% της συνολικής προσπάθειας».

BREAKING: In an incredible moment in front of the world, President Macron brutally interrupted a Trump lie, fearlessly fact checking him in real time.



Watch Trump’s embarrassed expression.

