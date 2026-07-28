Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα έκπληξη στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και οι θερμές ευχές για τα γενέθλιά του

«Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία», είπε όταν ανέβηκε στο βήμα
Ο Αλέξης Τσίπρας
Η τούρτα έκπληξη στον Αλέξη Τσίπρα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSΙ
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Μια έκπληξη επεφύλασσαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα Τρίτη (28.7.26) γιορτάζει τα 52α γενέθλιά του.

Η ημέρα των γενεθλίων του, βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα, να συμμετέχει στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών και προσκεκλημένων.

Στην είσοδο του χώρου είχαν τοποθετηθεί κεράσματα για όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Συγκεκριμένα, προσφέρονταν εργολάβοι, με αφορμή τα γενέθλια του πρώην πρωθυπουργού.

tsipras tourta
tsipras tourta
tsipras tourta
tsipras tourta

Η έκπληξη συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν οι συνεργάτες του εμφανίστηκαν με μια τούρτα, συνοδεύοντάς τη με ευχές για τα γενέθλιά του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σύμπτωση της ημέρας, λέγοντας: «Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία», δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην έναρξη της τοποθέτησής του.

tsipras tourta

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου 1974 και φέτος τα γενέθλιά του συνέπεσαν με προγραμματισμένη πολιτική εκδήλωση του κόμματός του.

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