Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα έκπληξη στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και οι θερμές ευχές για τα γενέθλιά του

Μια έκπληξη επεφύλασσαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα Τρίτη (28.7.26) γιορτάζει τα 52α γενέθλιά του.

Η ημέρα των γενεθλίων του, βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα, να συμμετέχει στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών και προσκεκλημένων.

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Στην είσοδο του χώρου είχαν τοποθετηθεί κεράσματα για όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Συγκεκριμένα, προσφέρονταν εργολάβοι, με αφορμή τα γενέθλια του πρώην πρωθυπουργού.

Η έκπληξη συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν οι συνεργάτες του εμφανίστηκαν με μια τούρτα, συνοδεύοντάς τη με ευχές για τα γενέθλιά του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σύμπτωση της ημέρας, λέγοντας: «Θυμάμαι ότι είχα πολλά χρόνια να έχω γενέθλια και την ίδια μέρα να έχω ομιλία», δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην έναρξη της τοποθέτησής του.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου 1974 και φέτος τα γενέθλιά του συνέπεσαν με προγραμματισμένη πολιτική εκδήλωση του κόμματός του.