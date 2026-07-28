Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείπνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το βράδυ της Δευτέρας

Το δείπνο διεξήχθη υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο σπίτι τους στον Λυκαβηττό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Δείπνο είχαν το βράδυ της Δευτέρας (27.7.26) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο σπίτι τους στον Λυκαβηττό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το δείπνο διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και οι δυο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος διατηρούν τακτική επικοινωνία.

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