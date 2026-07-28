Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείπνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το βράδυ της Δευτέρας

Δείπνο είχαν το βράδυ της Δευτέρας (27.7.26) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο σπίτι τους στον Λυκαβηττό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Το δείπνο διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και οι δυο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος διατηρούν τακτική επικοινωνία.