Βουλή: Χαμός με νέα επίθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Της εξέφρασα μία ευχή, μεγάλωσε μέσα στη χλίδα»

Νέο επεισόδιο με αρνητικό πρωταγωνιστή τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη που έχει και παρελθόν στην Ολομέλεια της Βουλής από επίθεση πέρα των ορίων που έκανε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

Τον Δημήτρη Κυριαζίδη αποδοκίμασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το προεδρείο της Βουλής που χαρακτήρισε τις αναφορές του απαράδεκτες. Έντονη αποδοκιμασία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και όλα αυτά σε μια συζήτηση που αφορούσε τον Πολιτισμό.

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Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε ότι «δέκα μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται (εν. την κυρία Κωνσταντοπούλου) με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της και τον ενημέρωσα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Με παρακάλεσε όταν έρθει να την “φορτώσουμε” σε ένα ταξί γιατί είχε μια άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι γνωριστήκαμε. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έγινε πρόεδρος της Βουλής είχαμε τα ίδια προβλήματα. Μια βραδιά ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ήρθε ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα στη Βουλή. Το επόμενο πρωί τα πράγματα δεν ήταν καλά γιατί θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα να μας κλειδώσει. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ζητήματα τεράστια, αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε να έχει όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν “είλωτες”. Αυτή η αντίληψη συνεχίστηκε και σήμερα σε επιτροπή έκανε τα ίδια. Δεν γνωρίζετε γιατί συκοφαντούμαι; Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε «δολοφόνους», «παιδεραστές», «παιδόφιλους» και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας».

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του προεδρεύοντα Γιώργου Λαμπρούλη και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα που όρθια από το έδρανό της του φώναζε «μην το ξαναπείτε», «δεν ζήτησες συγγνώμη», σχετικά με την «ευχή» που είχε κάνει του «άντε κάνε κανένα παιδί» και η οποία είχε αποτελέσει την αιτία της διαγραφής του από την ΚΟ της ΝΔ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, προέτρεψε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα να μην προσπαθεί να νουθετήσει τον βουλευτή της ΝΔ.

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«Είναι αμετανόητος σεξιστής. Αντί να έρθει και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που έθεσε το θέμα του τι είπε εκείνο το βράδυ, το χρησιμοποίησε για να αραδιάσει ψέματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει μετανοήσει ή ζητάει και τα ρέστα; Ο κ. Κυριαζίδης, τώρα μας είπε αποκυήματα της φαντασίας του, εκείνο το βράδυ της είπε “πήγαινε κανένα παιδί” του ζητήθηκε να ανακαλέσει. Η κυρία Ακρίτα όταν τον ρώτησε γιατί τότε ζήτησες συγγνώμη; Μας αποκάλυψε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη και ότι δεν μετάνιωσε γι΄αυτά που έκανε! Η ΝΔ όμως ευθύνεται για αυτή τη χυδαία επίθεση που έκανε στην κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Και συνέχισε απευθυνόμενος στον Δημήτρη Καλαϊτζίδη: «Είστε σεξιστής και αμετανόητος. θα έπρεπε να ντρέπεστε. Που είδατε αγκαλιά με τον Κασιδιάρη; Είστε ψεύτης, τραμπούκος, συκοφάντης, χυδαίος, χτυπούσατε το έδρανο. Απαράδεκτα πράγματα. Είχε σηκωθεί τότε υπουργός και σας είπε ζητήστε συγγνώμη. Το κάνατε τότε κάτω από την πίεση για να μη σας διώξουν. Είστε δειλός, τραμπούκος. Φτάνει πια κ. πρόεδρε με αυτές τις χυδαίες αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές».

Λάδι στη φωτιά και αποδοκιμασία από Μενδώνη

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης επέμεινε με τον προεδρεύοντα να τον διακόπτει λέγοντας πως είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση του, αποπροσανατολίζει από τον πυρήνα της συζήτησης. «Σας προειδοποιώ να είστε ήπιος διότι το προεδρείο θα πάρει μέτρα», του είπε ο Γιώργος Λαμπρούλης.

Ο κ. Κυριαζίδης όμως επέμεινε λέγοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «μεγάλωσε μέσα στη χλίδα, είναι αμερικανοτραφείσα» και τον κ. Λαμπρούλη να του αφαιρεί τον λόγο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποδοκίμασε τον κ. Κυριαζίδη από τα υπουργικά έδρανα λέγοντας πως «λυπάμαι για όσα ελέχθησαν. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Καλό θα είναι να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Κύριε πρόεδρε πράξατε άριστα που του αφαιρέσατε τον λόγο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο αργότερα ζήτησε την λήψη μέτρων κατά του κ. Κυριαζίδη, ενώ σημείωσε ότι η συμπεριφορά του αυτή εκπορεύεται από τις επιθέσεις και τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που κάνει ο κ. Μητσοτάκης εναντίον της.

Την διαγραφή του κ. Κυραζίδη ζήτησε και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.