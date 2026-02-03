Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Τα Ιωάννινα επόμενος σταθμός της «Ιθάκης», στο πάνελ των ομιλητών Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Μπουλμπασάκος

Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο – Hotel Du Lac (Κ. Παπούλια & Ίκκου), θα πραγματοποιηθεί η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλης Καλογήρου (δικηγόρος, πρώην υπουργός), η Μαρία Κατσουλίδη (ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής), ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος (ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy), ο Πέτρος Κόκκαλης (ευρωβουλευτής 2019-2024) και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος (γιατρός, πρώην διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με τον συντονισμό της εκδήλωσης να έχουν οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.

Ώρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00.

ithaki tsipras ioannina

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
280
141
122
108
98
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι βασικοί άξονες
Το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη συνέχιση όλων των όρων μετά τη λήξη, τρίμηνη παράταση με κάλυψη και νεοπροσλαμβανόμενων, καθώς και επιτάχυνση με προέλεγχο και τριμελή επιτροπή στον ΟΜΕΔ
Υπάλληλοι σε γραφείο
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αλληλομηνύονται: Ο χαρακτηρισμός «κότα» και η τραγωδία στη Βιολάντα
Σχετικά με την κόντρα που ξέσπασε μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνις Γεωργιάδης 18
Newsit logo
Newsit logo