Αλέξης Τσίπρας: Το «ερυθρόλευκο» δώρο στον πρώην πρωθυπουργό στην Πάτρα

Ένα βιβλίο με την ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών δώρισαν στον πρώην πρωθυπουργό
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη / Facebook

Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» και δέχθηκε ένα αναπάντεχο «ερυθρόλευκο» δώρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνάντησε τυχαία σε δρόμο στην Πάτρα τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη (είχε θητεύσει στο σύλλογο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής).

Μάλιστα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός Πατρών συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ιδρύθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Μια από τις πιο εμβληματικές του μορφές ήταν ο Νίκος Πολυκράτης, ήρωας του ελληνοϊταλικού πολέμου, αντάρτης του ΕΛΑΣ με το ψευδώνυμο Καπετάν Νικήτας και ακολούθως μαχητής του ΔΣΕ.

Ο Κώστας Καλπουζάνης δώρισε το βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου (εκδόσεις το Δόντι) για την ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών, που μόλις κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση των 100ών γενεθλίων του συλλόγου.

