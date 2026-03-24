Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς – Τα ηνία στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Σε τροχιά ραγδαίων εξελίξεων εισέρχεται η Νέα Αριστερά, καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε από την προεδρία του κόμματος, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου το απόγευμα της Τρίτης (24.032026). Τα ηνία του κόμματος θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέχρι το επόμενο συνέδριο.

Η αποχώρηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς, σε αυτή τη συγκυρία, λειτουργεί ως καταλύτης για μια ευρύτερη αναδιάταξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Βάσει και του καταστατικού μετά την παραίτηση Χαρίτση χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο γραμματέας Γαρβιήλ Σακελλαρίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να επικυρώσει ότι νέος πρόεδρος είναι ο Γαρβιήλ Σακελλαρίδης αλλά και να συζητήσει για το έκτακτο συνέδριο που θα πρέπει να προσδιοριστεί σε εύλογο χρόνο.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τα μέλη της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης επιχειρεί να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα στην απόφασή του, συνδέοντάς την με τις ευρύτερες εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει, «η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει», ενώ εκτιμά ότι η χώρα, ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο «με άδηλες συνέπειες». Σε αυτό το φόντο, ο ίδιος περιγράφει μια Αριστερά που «μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια», τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι «η κίνηση προς τα εμπρός».

Ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσιάζει την παραίτησή του όχι ως βήμα αποχώρησης από τη μάχη, αλλά ως συνέπεια μιας βαθύτερης στρατηγικής διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος. Κάνει λόγο για «δύο αποκλίνουσες στρατηγικές» στη σημερινή Αριστερά και στη Νέα Αριστερά: από τη μία, την επιλογή της «ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης» και, από την άλλη, την επιλογή του ανοίγματος, των συγκλίσεων και της συγκρότησης ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά. Ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος παραμένει ταυτισμένος με τη δεύτερη κατεύθυνση, την οποία χαρακτηρίζει αναγκαία, εκτιμώντας πως αυτή απαντά και σε ένα υπαρκτό κοινωνικό αίτημα για την ανασυγκρότηση μιας αριστερής κυβερνητικής προοπτικής απέναντι, όπως σημειώνει, σε μια «νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια επιστολή, ο πρώην πλέον πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζει ότι σέβεται την επιλογή της πλειοψηφίας των κομματικών οργάνων, θεωρεί όμως πως αυτή έχει πλέον την ευθύνη να αναλάβει και τη διοίκηση του κόμματος. «Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν», τονίζει, επιμένοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη εσωκομματική καταγραφή δυνάμεων, αλλά «μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών». Με τον τρόπο αυτό, η παραίτησή του Αλέξη Χαρίτση αποκτά χαρακτηριστικά πολιτικής παρέμβασης με ευρύτερο αποδέκτη τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, σε μια περίοδο αυξημένης ρευστότητας και αναζήτησης νέων σχημάτων και συμμαχιών.

ΠΓ της Νέας Αριστεράς για την παραίτηση Χαρίτση: Πολύτιμη παρακαταθήκη το ήθος και η προσφορά του

Από την πλευρά του, το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, στην απόφασή του μετά τη συνεδρίαση, επιχείρησε να κρατήσει τον τόνο της ενότητας και της οργανωμένης συνέχειας. Ευχαρίστησε «θερμά τον σύντροφο Αλέξη Χαρίτση για τη συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα», σημειώνοντας ότι «το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα». Με τον τρόπο αυτό, η ηγετική ομάδα του κόμματος επιδίωξε να αποσυνδέσει την αλλαγή ηγεσίας από εικόνα εσωτερικής ρήξης προσωπικού χαρακτήρα και να τη μεταφέρει στο πεδίο της πολιτικής στρατηγικής.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Πολιτικό Γραφείο παρέπεμψε ευθέως στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο μήνες, τονίζοντας ότι τότε είχε διαμορφωθεί ομόφωνα «μία ενωτική πολιτική απόφαση». Κατά την κομματική αποτίμηση, το κεντρικό μήνυμα εκείνης της απόφασης ήταν η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του χώρου της Αριστεράς σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρεται, η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γεννά διαρκείς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και συνολικά την ασφάλεια της καθημερινότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα υποστήριξε ότι η απάντηση απέναντι στον «γενικευμένο φόβο και παραλογισμό» είναι «ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό» και με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της οικολογίας.

Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου είχε, ταυτόχρονα, και σαφές κάλεσμα πολιτικής συσπείρωσης. Η Νέα Αριστερά απηύθυνε πρόσκληση στα μέλη της, στους ανένταχτους αριστερούς, στους νέους και τις νέες, αλλά και σε εκείνο το προοδευτικό ακροατήριο που, όπως σημειώνει, είχε κάποτε εμπιστευθεί την Αριστερά και σήμερα αισθάνεται αμηχανία απέναντι στην πολιτική κρίση, να προχωρήσουν «σε ενότητα και αγώνα». «Τώρα είναι η στιγμή της συστράτευσης απέναντι στην κανονικότητα του πολέμου, της ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε μια διατύπωση που δείχνει ότι, παρά την αλλαγή στην κορυφή, το κόμμα επιδιώκει να δώσει σήμα πολιτικής συνέχειας και όχι αναδίπλωσης.

Η επιστολή του Αλέξη Χαρίτση στα μέλη της Νέας Αριστεράς

«Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει. Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας. Σε αυτές τις συνθήκες, η Αριστερά μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια. Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός. Για να ανοίξουμε έτσι τον δρόμο που αξίζει στους ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι θα σημαίνει «τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα. Από την αρχή πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά άξιζε και αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας. Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρος σε αυτό.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά. Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και είναι μια τοποθέτηση που έχει δώσει δύναμη στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για να δίνει κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην καθεστωτική αλαζονεία της Δεξιάς.

Δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε

διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία. Πρέπει να προχωρήσουμε.

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να παραιτηθώ.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» απαντώ ότι επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι. Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι οι θέσεις ή οι ρόλοι αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολύτιμη αυτή πορεία, ο αγώνας συνεχίζεται.

Αλέξης Χαρίτσης»