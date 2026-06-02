Ανακατατάξεις και στη Βουλή μετά τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι με 39 βουλευτές – Έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ

Οι αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά προσλαμβάνουν πλέον χαρακτηριστικά πολιτικού ντόμινο, καθώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος περνά οριστικά στο παρελθόν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε αριθμό που αλλάζει τους συσχετισμούς στη Βουλή.

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αναδιατάσσει το σκηνικό όχι μόνο στη Νέα Αριστερά, αλλά και στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που δεν εντάσσονται σε κάποια Κοινοβουλευτική Ομάδα, φθάνουν πλέον τους 39, ενώ ο ευρύτερος χώρος της Κεντροαριστεράς εισέρχεται σε νέα φάση αποσύνθεσης και ανασύνθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (02.06.2026) με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Μαζί με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, η αποχώρηση των έξι σηματοδοτεί το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στα έδρανα της Νέας Αριστεράς παραμένουν πλέον τέσσερις βουλευτές: η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον πέντε βουλευτές όταν πρόκειται για κόμμα που είχε συμμετάσχει στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Βουλή: Στους 39 οι ανεξάρτητοι

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει και την αριθμητική εικόνα του Κοινοβουλίου. Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες μειώνονται από οκτώ σε επτά, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκτοξεύονται στους 39, αριθμός χωρίς προηγούμενο στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά δεδομένα.

Το παράδοξο είναι πλέον εμφανές: οι ανεξάρτητοι βουλευτές, χωρίς να συγκροτούν ενιαίο πολιτικό φορέα, αποτελούν αριθμητικά τη δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Στην πλειονότητά τους, μάλιστα, προέρχονται από τη «σάρκα» του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που στις εκλογές του 2023 εξέλεξε 47 βουλευτές και διεκδικούσε τη διακυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εκκρεμότητα παραμένει η αντικατάσταση της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παρέδωσε την έδρα της. Πρώτος επιλαχών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αθήνα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ, εφόσον δεν αποδεχθεί την έδρα, επόμενος επιλαχών είναι ο Δημήτρης Βίτσας.

«Βράζει» η Αριστερά

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς μετά την απόφαση των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική πορεία, με την Έφη Αχτσιόγλου να παραιτείται και από το βουλευτικό αξίωμα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι περισσότεροι εξ αυτών -πλην του Δημήτρη Τζανακόπουλου- αναμένεται να βρεθούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού λειτουργεί ήδη ως πόλος συσπείρωσης δυνάμεων της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Οι εξελίξεις μόνο αιφνιδιαστικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Η εσωκομματική συνύπαρξη των δύο πλευρών είχε καταστεί ολοένα και πιο δύσκολη τους τελευταίους μήνες, με τις διαφορετικές στρατηγικές για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς να οδηγούν σε ανοιχτή πολιτική απόκλιση. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ΕΛΑΣ απλώς επιτάχυνε μια διαδικασία που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Άλλωστε, πολλοί από όσους αποχωρούν είχαν κοινή πολιτική διαδρομή με τον Αλέξη Τσίπρα και ουδέποτε έκρυψαν τη διαφορετική τους προσέγγιση σε σχέση με την κατεύθυνση που επέλεξε η νέα ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Το χάσμα έγινε οριστικό μετά την εκλογή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην ηγεσία του κόμματος, εξέλιξη που αποτύπωσε και θεσμικά τις διαφορετικές στρατηγικές που είχαν ήδη διαμορφωθεί στο εσωτερικό του.

Μαζί με τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των βουλευτών, την πόρτα της εξόδου πέρασαν και 143 στελέχη, τα οποία στην κοινή τους δήλωση υποστήριξαν ότι η στρατηγική που ακολουθεί η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας έτσι τους λόγους της αποχώρησής τους.

Δεν αποκλείεται και δεύτερο κύμα αποχωρήσεων

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ήδη ως καταλύτης για ανακατατάξεις. Οι ανεξάρτητοι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ενώ δεν αποκλείεται το πρώτο κύμα αποχωρήσεων από τη Νέα Αριστερά να ακολουθήσει και δεύτερο, αυτή τη φορά από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, η Βουλή αποκτά μια ιδιότυπη εικόνα: επτά Κοινοβουλευτικές Ομάδες, 39 ανεξάρτητους βουλευτές και έναν χώρο, αυτόν της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, που μοιάζει να ξαναμοιράζει την τράπουλα πάνω στα ερείπια των προηγούμενων διασπάσεων.

Εν αναμονή εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι αναταράξεις θα μεταφερθούν και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το κλίμα παραμένει βαρύ μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για αύριο, Τετάρτη (03.06.2026), έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση που θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου (06.06.2026) για την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές.

Η συνεδρίαση, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ οι διαφωνίες παραμένουν έντονες. Στελέχη που δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, δεν αποκλείεται να αμφισβητήσουν τη διαδικασία και να αποχωρήσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα διάσπαση.

Στο παρασκήνιο διακινείται και το σενάριο παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου, σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου και εκλογής νέας ηγεσίας. Πρόκειται, ωστόσο, για σενάριο που προς το παρόν κινείται στο επίπεδο της φημολογίας, σε ένα περιβάλλον όπου οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.